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Apele Române anunță că alimentarea cu apă la Vălenii de Munte va fi reluată după intervențiile de la polderul Izvoarele

Apele Române a anunțat vineri că alimentarea cu apă la Vălenii de Munte va fi reluată după intervențiile de la polderul Izvoarele.
Apele Române anunță că alimentarea cu apă la Vălenii de Munte va fi reluată după intervențiile de la polderul Izvoarele
Maria Nițu
05 iun. 2026, 15:37, Social
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Administrația Națională Apele Române a anunțat vineri, printr-un comunicat de presă, că alimentarea cu apă în zona Vălenii de Munte urmează să fie reluată în jurul orei 15:00.

Anunțul a venit după intervențiile care au fost efectuate la polderul Izvoarele, afectat de precipitațiile abundente și de creșterea turbidității apei.

Instituția a precizat că alimentarea cu apă din barajul Paltinu continuă să se desfășoare în condiții normale, prin utilizarea golirii de semiadâncime.

„Alimentarea cu apă la Vălenii de Munte se reia în jurul orei 15.00, după intervențiile la polderul Izvoarele! Alimentarea cu apă din barajul Paltinu se desfășoară în condiții normale, prin golirea de semiadâncime”, au transmis reprezentanții Administrației Apele Române.

Potrivit comunicatului, problemele au apărut după ploile puternice înregistrate în bazinul hidrografic al râului Doftana și pe afluenții râului Teleajen, care au dus la creșteri ale turbidității apei brute.

„Din cauza turbidității apei brute generate de precipitațiile abundente înregistrate în bazinul hidrografic al râului Doftana, filtrele CHE aparținând Hidroelectrica din zona barajului Paltinu s-au înfundat, ceea ce a condus la oprirea acestora”, au explicat reprezentanții instituției.

Totuși, livrarea apei brute către Stația de Tratare a Apei Voila, administrată de ESZ Prahova, continuă prin sistemul de golire de semiadâncime al barajului, unde apa se află în parametri normali.

„În acest moment, nu estimăm probleme în furnizarea apei brute către Stația de Tratare a Apei Voila, aceasta având o calitate corespunzătoare”, au transmis autoritățile.

Probleme mai mari au fost semnalate pe Valea Teleajenului, în aval de acumularea Măneciu, unde viiturile produse pe afluenții râului au afectat infrastructura de alimentare cu apă.

„În prezent, priza de apă de la polderul Izvoarele este colmatată, iar Hidroelectrica depune eforturi pentru repunerea acesteia în funcțiune”, se arată în comunicat.

Autoritățile au precizat că în acumularea Izvoarele există aproximativ 200.000 de metri cubi de apă.

„Tratarea apei va fi reluată în cursul zilei de astăzi, în jurul orei 15:00”, au anunțat reprezentanții Administrației Apele Române.

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