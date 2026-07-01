Au apărut algele pe litoralul românesc. Cum intervin echipajele de la Apele Române

Reprezentanții Apelor Române susțin miercuri că au primit sesizări legate de algele care au apărut din nou pe litoralul românesc.

Specialiștii spun că este un fenomen natural, cauzat de curenții marini și de temperaturile ridicate ale apei Mării Negre.

„De ce apar algele? Prezența algelor la țărm este influențată de curenții marini și de condițiile meteorologice de la Marea Neagră. Algele se dezvoltă pe fundul mării, la adâncimi mici, mai ales pe timp de căldură, când au parte de multă lumină și temperaturi ridicate. Curenții marini le smulg din larg și le aduc la mal. Acestea pot fi adunate doar după ce ajung pe uscat, la linia țărmului”, arată Apele Române Dobrogea-Litoral.

Echipele ale Sistemului de Gospodărire a Apelor Constanța din cadrul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral intervin zilnic, seara, pe toată linia țărmului, de la Năvodari la Vama Veche, pentru menținerea plajelor curate.

Specialiștii arată că utilajele de mare tonaj pot interveni doar pe fâșia de la malul apei, fără a putea intra mult în apa mării și se lucrează exclusiv seara/noaptea pentru siguranța turiștilor.

„Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru sesizările transmise — ne ajută să acționăm acolo unde este nevoie”, transmite Apele Române Dobrogea-Litoral.

Mii de tone de alge au fost adunate și în alte luni din stațiunile de pe litoral.