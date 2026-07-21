ANM a emis coduri galbene și portocalii de furtuni. Județele vizate de ploi torențiale, vijelii și grindină până joi

Cod galben marți: furtuni în Muntenia și la munte

Marți, între orele 14.00-22.00, o avertizare Cod galben va viza județele Prahova, Buzău, Vrancea și zona montană a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița.

Potrivit ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

ANM: Cod galben în cursul nopții

De marți seara, de la ora 22.00, până miercuri la ora 9.00, în Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei și local în Carpații Meridionali și de Curbură va fi în vigoare o altă avertizare Cod galben.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Cod portocaliu în Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău

O avertizare Cod portocaliu va fi în vigoare în intervalul miercuri, între orele 1.00 și 9.00, în județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județului Buzău.

ANM anunță că aici vor fi averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60…70 l/mp.

ANM: Vreme severă și pe litoral

De asemenea, miercuri de la 9.00 până joi la ora 3.00, Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali se vor afla sub avertizare Cod galben.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Cod portocaliu miercuri după-amiază pentru Constanța, Tulcea, Galați și Brăila

Miercuri de la ora 12.00 până la ora 22.00 va fi în vigoare o altă avertizare Cod portocaliu ce va viza județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila și estul județelor Ialomița și Călărași.

Vor fi averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25… 50 l/mp și pe arii restrânse de peste 70 l/mp, mai anunță ANM.