Legea berii intră în vigoare / Ce se schimbă pe stadioanele din România

Nicușor Dan a semnat marți legea care permite consumul de bere pe stadioanele din România. Începând cu 23 iulie, suporterii vor putea aduce cu ei pe stadion băuturi alcoolice cu o concentrație de până la 5,5%.

Legea nr 154/2026 privind organizarea competițiilor sportive și a jocurilor sportive, elimină interdicția generală privind alcoolul în arenele sportive și stabilește că organizatorii au obligația:

„să permită, în arena sportivă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool și a celor slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică de până la 5,5% în volum, numai în pahare fără capac din hârtie sau din material plastic”.

Vor fi servite numai în pahare de hârtie sau plastic

Astfel, spectatorii vor putea cumpăra bere și alte băuturi cu o concentrație alcoolică de cel mult 5,5%, însă acestea vor putea fi servite exclusiv în pahare din hârtie sau plastic.

Legea introduce o excepție pentru lojele și zonele premium ale stadioanelor.

Potrivit actului normativ:

„în lojele și zonele de ospitalitate premium, cu acces exclusiv și controlat (…), organizatorul poate asigura (…) servirea și consumul de băuturi alcoolice în regim de ospitalitate/catering. În aceste zone nu se aplică limita de concentrație alcoolică”.

Organizatorii competițiilor sportive vor avea și obligația de a promova consumul responsabil de alcool. Legea prevede că aceștia trebuie:

„să afișeze, în locuri vizibile, atenționări privind consumul responsabil de băuturi alcoolice”.

Noile reguli nu modifică interdicțiile privind accesul pe stadion al persoanelor aflate în stare de ebrietate sau care încearcă să introducă băuturi alcoolice ori obiecte interzise în incinta arenelor.

Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament la sfârșitul lunii iunie și a fost prezentat de inițiatori drept o măsură de aliniere la practicile existente pe numeroase stadioane din Europa și de modernizare a experienței spectatorilor.