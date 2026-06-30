Parlamentul a aprobat berea pe stadioane. Vot decisiv pentru modificarea Legii 4

Actul normativ modifică Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, precum și Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 242 de voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă” și 34 de abțineri, din totalul de 286 de deputați prezenți în plen. Un deputat nu a votat.

Potrivit noilor prevederi, în arenele sportive va fi permisă vânzarea, distribuirea și consumul băuturilor fără alcool și al celor slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică de până la 5% în volum. Comercializarea acestora va fi posibilă exclusiv în pahare fără capac, confecționate din hârtie sau material plastic.

De asemenea, organizatorii competițiilor sportive vor fi obligați să afișeze, în locuri vizibile, mesaje de avertizare privind consumul responsabil de băuturi alcoolice.

Inițiativa legislativă a fost depusă de parlamentari neafiliați, precum și de deputați și senatori din PSD, AUR, PNL, SOS România, UDMR, grupul Minorităților Naționale și UPR.

Dispute politice înainte de vot

Înainte de votul final, modificarea Legii 4 a fost subiectul unei dispute politice și sportive. În paralel cu varianta Paraschiv, a existat și o inițiativă asociată fostului ministru al Sportului Ionuț Stroe, criticată de mai multe cluburi și suporteri pentru că ar fi menținut sau chiar întărit unele restricții.

Varianta discutată atunci prevedea reguli mai stricte privind consumul de alcool, supravegherea video și sancțiunile, ceea ce a provocat reacții din partea unor cluburi precum Farul, Universitatea Craiova, Oțelul Galați și Dinamo.

După vot, Ciprian Paraschiv a transmis că adoptarea proiectului este „victoria suporterilor” și a fenomenului sportiv. Deputatul a susținut că legea aduce „o experiență la nivel de 2026 pe stadioane și arene” și creează condiții pentru dezvoltarea cluburilor.

Reacțiile din rândul ultrașilor sunt împărțite, însă o parte dintre aceștia salută adoptarea legii.