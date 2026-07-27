Destinația unde o vacanță în familie costă mult mai puțin decât în Italia sau Spania

Cea mai ieftină destinație europeană pentru o vacanță de familie la plajă nu se află în Spania, ci în Portugalia. Algarve oferă plaje cu nisip și bere la doar 3 euro, potrivit celui mai recent raport Post Office, citat de Express.

Raportul, aflat la a 18-a ediție, a analizat costul meselor, băuturilor și altor produse turistice în 22 de stațiuni europene. Șase dintre acestea au apărut pentru prima dată în clasament.

Algarve a urcat pe primul loc în acest an, de pe locul al treilea din 2025. Costul total al celor 10 produse analizate a fost de aproximativ 163 de euro. Prețurile din regiune au scăzut ușor față de raportul anterior, publicat în iulie 2025.

Care sunt cele mai ieftine destinații

Podiumul este completat de Sunny Beach, din Bulgaria, cu aproximativ 166 de euro. Pe locul trei se află Lanzarote, din Insulele Canare, cu aproximativ 172 de euro. Spania rămâne totuși țara cu cele mai multe destinații în top 10, având șase intrări în clasament.

O cină de familie cu trei feluri de mâncare, vinuri și băuturi răcoritoare costă aproximativ 91 de euro în Algarve. În Sunny Beach, aceeași masă costă aproximativ 85 de euro, cea mai mică sumă din clasament.

Care sunt cele mai scumpe destinații

La polul opus, cea mai scumpă destinație din 2026 a fost Sorrento, în Italia. Costul total pentru cele 10 produse a ajuns la aproximativ 314 euro. Funchal, din Madeira, a urmat pe locul al doilea, cu aproximativ 304 euro. Creta a completat podiumul, cu aproximativ 259 de euro.