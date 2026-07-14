Prima pagină » Turism » Tendința verii 2026: unde pleacă italienii în vacanță și cât cheltuiesc

Tendința verii 2026: unde pleacă italienii în vacanță și cât cheltuiesc

Japonia, China, Grecia și Insulele Baleare sunt printre destinațiile preferate ale italienilor în vara 2026, arată un sondaj.
Tendința verii 2026: unde pleacă italienii în vacanță și cât cheltuiesc
Andreea Tobias
14 iul. 2026, 08:00, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Japonia, China, Grecia și Insulele Baleare sunt printre destinațiile preferate ale italienilor în vara anului 2026. Rezervările au început să crească din nou în iunie, după o încetinire înregistrată în primăvară.

Tensiunile internaționale și îngrijorările legate de transportul aerian au influențat inițial deciziile de călătorie. Italienii aleg acum destinații percepute ca fiind sigure, potrivit Observatorului ASTOI Confindustria Viaggi, citat de Corriere.

Bilanțul general al verii arată o scădere moderată, de aproximativ 5% față de 2025. Datele indică mai degrabă o schimbare a obiceiurilor de cumpărare decât o renunțare la vacanțe. Mulți călători își iau mai mult timp pentru a compara opțiunile și garanțiile oferite de operatori.

Japonia și China, vedetele destinațiilor de lungă distanță

Japonia și China sunt cele mai solicitate destinații de lungă distanță ale sezonului. Japonia continuă să atragă turiști prin combinația dintre cultură, natură și siguranță, arată sondajul.

China recâștigă, la rândul ei, cote importante de piață în preferințele călătorilor italieni.

Africa de Est, Republica Dominicană, Mexicul și mai multe țări din America de Sud rezistă bine.

Orientul Mijlociu și țările din Golf înregistrează o scădere de aproximativ 7% a rezervărilor. Reducerea zborurilor cu escală în zonă și costurile mai mari ar explica parțial acest declin. Chiar și America de Nord înregistrează o încetinire, influențată de percepția asupra contextului internațional.

Italia, Grecia și Insulele Baleare, în continuare pe val

Pe plan intern, Italia are o creștere de aproximativ 3% față de anul trecut. Sardinia, Sicilia, Calabria și Puglia rămân printre cele mai solicitate regiuni ale verii.

Grecia și Insulele Baleare ocupă primele locuri în Marea Mediterană, alături de Tunisia și Capul Verde. Egiptul înregistrează o redresare progresivă a rezervărilor, după efectele indirecte ale crizei din regiune.

Croazierele rămân populare, Marea Mediterană fiind destinația preferată a italienilor din acest sector. Crește însă și interesul pentru Europa de Nord, în special pentru fiordurile norvegiene și Capul Nord.

Rezervări de ultim moment și bugete stabile

Ponderea rezervărilor făcute cu puțin timp înainte de plecare este în creștere, arată datele. Călătorii urmăresc evoluția situației internaționale înainte de a lua o decizie definitivă de rezervare.

Durata medie a vacanțelor rămâne între 7 și 10 zile, potrivit sondajului citat. Destinațiile de scurtă distanță costă între 900 și 1.200 de euro de persoană, arată datele. Vacanțele de distanță medie ajung la 2.500-2.700 de euro, iar cele intercontinentale depășesc 4.000 de euro.

Asigurările de călătorie și flexibilitatea rezervării devin factori tot mai importanți în alegerea vacanței. Cererea de protecție sporită îi îndreaptă pe mulți călători către formule organizate și complexe all inclusive.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de des ieșiți la restaurant? Cât cheltuiți de obicei și cum alegeți restaurantul?
G4Media
Simona Halep i-a răspuns public lui Ion Țiriac junior, după comentariul legat de imaginile din loja de la Wimbledon
GSP.ro
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, pe covorul roșu la Macron. Detaliul care trecuse NEOBSERVAT
Gandul
Cine a pus lanțul și șosetele pe crucea victimei lui Emil Gânj. Momentul a fost surprins de camere
Cancan
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport
Ilie Bolojan nu exclude alegerile anticipate: „Aceasta este formula la care s-a recurs în aproape toate ţările din Europa”
Libertatea
Ultimele clipe din viața pilotului Adrian Rus. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de accidentul în care și-a pierdut viața
CSID
Al-Futtaim și BYD dotează Poliția din Dubai cu mașini inteligente de patrulare. Ce misiuni vor avea noile vehicule
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da