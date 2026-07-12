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Taifunul Bavi lovește puternic estul Chinei. Aproape două milioane de persoane, evacuate din zonele afectate

Taifunul Bavi a lovit sâmbătă seara orașul de coastă Taizhou, situat în estul Chinei. Aproape două milioane de persoane au fost evacuate din zonele aflate în calea furtunii.
Taifunul Bavi lovește puternic estul Chinei. Aproape două milioane de persoane, evacuate din zonele afectate
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: captură video X
Diana Nunuț
12 iul. 2026, 11:23, Social
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Taifunul Bavi lovește puternic estul Chinei. Aproape două milioane de persoane au fost evacuate din zonele aflate în calea furtunii.

Anterior, taifunul a lovit arhipelagul Sakishima din sudul Japoniei și a trecut pe lângă nordul Taiwanului, relatează BBC.

Duminică dimineață, presa chineză de stat a ajuns în orașul Hangzhou din provincia Zhejiang. Din acest motiv, școlile au fost închise, iar activitățile profesionale și cele în aer liber au fost suspendate în Zhejiang. Sute de zboruri și zeci de curse de tren au fost anulate din cauza taifunului.

Preventiv, Beijingul a ordonat evacuarea a 100.000 de persoane pentru a „evita riscurile”, au declarat oficialii.

În privința evoluției, meteorologii au declarat că taifunul se va deplasa luni spre estul provinciei Anhui, iar marți spre nordul Mării Galbene.

 

Bavi a făcut ravagii în regiune

Potrivit BBC, Bavi a început ca un super-taifun, lovind Guam și Insulele Mariane de Nord lunea trecută, vântul ajungând la o viteză de 290 km/h.

Pe măsură ce și-a continuat drumul prin Pacific, taifunul Bavi a lovit insulele Sakishima, parte a arhipelagului Ryukyu al Japoniei, situat între insulele principale ale țării și Taiwan. Cel puțin cinci persoane au fost rănite, iar mii de oameni au rămas fără curent electric.

Taiwanul în sine nu a fost lovit direct, dar mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele. În plus, după ploile torențiale a existat și pericolul producerii unor alunecări de teren.

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