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MAI, apel după două tragedii la trecerile la nivel cu calea ferată: Opriți înainte de calea ferată. Alegeți întotdeauna prudența

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) transmite un nou apel către șoferi, după ce două accidente grave produse în doar câteva ore la treceri la nivel cu calea ferată s-au soldat cu un mort și un rănit grav.
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Gabriel Pecheanu
12 iul. 2026, 11:47, Social
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Autoritățile atrag atenția că ignorarea regulilor de circulație în apropierea căii ferate poate avea consecințe dramatice și îi îndeamnă pe conducătorii auto să respecte barierele și semnalele de avertizare.

MAI: Respectați barierele și semnalele luminoase

În mesajul transmis pe rețelele de socializare, Ministerul Afacerilor Interne le recomandă șoferilor să reducă viteza la apropierea trecerilor la nivel cu calea ferată, să oprească înainte de șine și să traverseze doar după ce se asigură că nu există niciun pericol.

Reduceți viteza. Opriți înainte de calea ferată. Respectați barierele și semnalele luminoase și acustice. Traversați doar atunci când aveți certitudinea că este sigur. Aceste reguli nu sunt scrise pentru a încetini traficul. Sunt scrise pentru a salva vieți”, transmite MAI.

Un mort și un rănit grav în doar câteva ore

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, în doar câteva ore, două accidente produse la treceri la nivel cu calea ferată au schimbat dramatic destinele a două familii.

Astăzi, în doar câteva ore, la două treceri la nivel cu calea ferată, un om a murit, iar altul a fost grav rănit. În câteva secunde, un drum obișnuit s-a transformat într-o tragedie”, se arată în mesajul instituției.

„Opriți câteva zeci de secunde”

Autoritățile le reamintesc participanților la trafic că graba nu justifică asumarea unor riscuri extreme.

De fiecare dată când ignorați o barieră coborâtă sau credeți că «mai aveți timp», nu vă puneți la încercare norocul. Vă puneți viața în pericol. Alegeți întotdeauna prudența! Opriți câteva zeci de secunde. Pentru ca cei care vă iubesc să nu vă aștepte o viață întreagă”, este mesajul transmis de MAI.

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