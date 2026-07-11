Meta face apel la verdictul prin care compania a fost găsită vinovată pentru dependența de rețelele sociale în rândul tinerilor

Avocații care reprezintă Meta au depus o notificare de apel la Curtea Superioară a comitatului Los Angeles. Avocații își vor prezenta argumentele legate de apel în documentele ulterioare depuse la instanță, potrivit AP.

Cazul s-a concentrat pe o tânără de 20 de ani care a declarat că a devenit dependentă de rețelele de socializare în copilărie și că acest lucru i-a agravat problemele de sănătate mintală. Juriul a constatat că neglijența atât a Meta, cât și a YouTube, deținută de Google, care a fost, de asemenea, pârâtă în acest caz, a fost un factor substanțial în prejudicierea tinerei, identificată în instanță doar prin inițialele sale, KGM, și prenumele ei, Kaley.

Milioane de dolari, despăgubiri

Juriul i-a acordat 3 milioane de dolari daune și a recomandat încă 3 milioane de dolari daune punitive. Avocatul ei principal, Mark Lanier, a declarat vineri într-un comunicat că echipa juridică se așteaptă ca instanța de apel să „continue aplicarea atentă a legii în acest caz, confirmând verdictul instanței de fond”.

O notificare de apel declanșează ceea ce poate fi un proces lung. Un purtător de cuvânt al Meta a oferit vineri o declarație pe care au făcut-o și atunci când juriul a returnat verdictul în martie, spunând că sănătatea mintală a adolescenților este „profund complexă și nu poate fi legată de o singură aplicație”. José Castañeda, purtător de cuvânt al Google, a declarat vineri într-un comunicat că YouTube intenționează să facă apel și că „acestea sunt moțiuni standard pentru ca acest caz să continue”.

Meta și YouTube sunt protejate de responsabilitatea legală pentru conținutul postat de terți

Atât Meta, cât și Google au depus moțiuni post-proces pentru o judecată în pofida verdictului – o moțiune depusă în mod obișnuit de avocații apărării prin care solicită unui judecător să anuleze verdictul juriului – și pentru un nou proces. Judecătoarea de fond, Carolyn B. Kuhl, a respins aceste moțiuni la începutul lunii iunie.

Companiile de tehnologie precum Meta și YouTube sunt protejate de responsabilitatea legală pentru conținutul postat de terți, în temeiul Secțiunii 230 din Legea privind decența în comunicare din 1996. Pentru a ocoli aceste protecții, reclamanții s-au concentrat pe caracteristicile de design ale platformelor, cum ar fi „derularea infinită” sau natura nesfârșită a fluxurilor de pe platforme și funcțiile de redare automată.

Un proces și la New York

Întrebările privind încălcarea teritoriului legat de conținut au făcut obiectul multor obiecții din partea inculpaților pe parcursul procesului de cinci săptămâni.

Verdictul în acest caz a venit într-o perioadă de probleme legale pentru Meta. Un juriu din New Mexico a returnat un verdict prin care a constatat că platformele Meta dăunează sănătății mintale și siguranței copiilor cu doar o zi înainte ca juriul din California să ia decizia. Juriul din New Mexico, dând dreptate procurorilor statului care au intentat cazul, a stabilit o amendă de 375 de milioane de dolari. Meta a declarat că firma nu este de acord cu verdictul și va face apel și în acest caz.

„Vom continua să ne apărăm cu fermitate și rămânem încrezători în palmaresul nostru în protejarea adolescenților online”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta într-un comunicat.

Un caz fără precedent

Cazul lui Kaley a fost un proces fără precedent , iar verdictul ar putea influența rezultatul a mii de procese similare care acuză companiile de socializare de cauzare deliberată de daune . TikTok și compania-mamă a Snapchat, Snap Inc., au fost, de asemenea, inițial numite ca inculpați în acest caz, dar fiecare a ajuns la o înțelegere pentru sume nedivulgate înainte de începerea procesului.