Un consilier prezidențial face apel la liderii politici: Trebuie să renunțe la calcule de orice fel și să pună pe primul loc România

Într-o postare publicată pe Facebook, Eugen Tomac susține că fiecare zi fără un guvern cu puteri depline are consecințe directe asupra economiei și asupra climatului politic.

„Criza prelungită adâncește și mai mult neîncrederea cetățenilor în clasa politică. Fiecare zi fără un nou guvern afectează enorm economia, prețurile și consolidează propaganda antinațională”, a scris consilierul prezidențial onorific.

El consideră că liderii politici trebuie să lase deoparte disputele și interesele de partid.

„Nu mai există niciun argument rațional pentru a ține țara blocată. Liderii politici trebuie să renunțe la calcule de orice fel și să pună pe primul loc România!”, a transmis Eugen Tomac.

Apelul vine în plin conflict între PSD și PNL

Mesajul lui Eugen Tomac este publicat într-un moment în care tensiunile dintre PSD și PNL continuă să crească.

Președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, a declarat recent că, din perspectiva liberalilor, „coaliția cu PSD este un capitol încheiat”, acuzând social-democrații că au încălcat angajamentele asumate și că au pierdut încrederea partenerilor politici.

Grindeanu l-a atacat pe Ilie Bolojan

De cealaltă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat pe Ilie Bolojan, afirmând că acesta „nu și-a înțeles rolul” într-un guvern de coaliție și acuzându-l că nu a ținut cont de pozițiile PSD.

Grindeanu a susținut că această situație a dus la retragerea sprijinului politic și a folosit o comparație ironică la adresa fostului premier, afirmând că acesta este „ca un negustor de praf”.

Criză politică de două luni

În data de 5 mai, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură, un demers comun PSD-AUR.

De la momentul respectiv și până în prezent, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac candidat la funcția de premier pe 4 iunie. Cu toate acestea, Tomac și-a depus mandatul zece zile mai târziu, fără să ajungă cu o listă de miniștri în Parlament.

Adrian Veștea a fost desemnat pe 14 iunie, însă Cabinetul propus de acesta a obținut, pe 22 iunie, numai 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”, față de cele 233 necesare pentru învestire.