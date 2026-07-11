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Kievul a fost atacat de rachete rusești. Au fost semnalate mai multe explozii

Cel puțin cinci explozii au fost auzite în primele ore ale zilei de sâmbătă la Kiev, unde autoritățile au avertizat asupra unui atac cu rachete rusești, potrivit jurnaliștilor AFP aflați la fața locului.
Kievul a fost atacat de rachete rusești. Au fost semnalate mai multe explozii
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
11 iul. 2026, 05:06, Știri externe
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Sirenele de raid aerian au început să sune la câteva minute după prima dintre cele cinci explozii, au relatat jurnaliștii. Ulterior, aceștia au raportat o a doua serie de explozii, potrivit Le Figaro.

„Inamicul atacă capitala cu rachete. Vă rugăm să stați în locuri sigure!”, a scris pe Telegram Timour Tkachenko, șeful administrației militare a capitalei Ucrainei.

Din iunie, Kievul a fost ținta unor atacuri masive, efectuate cu un număr tot mai mare de rachete, în special rachete balistice, care sunt mai rapide și mai dificil de interceptat. Treizeci de persoane au fost ucise acolo în timpul unui bombardament fără precedent în noaptea de 1 spre 2 iulie.

Atacul de sâmbătă vine la o zi după ce atacurile cu drone ucrainene au lovit infrastructura petrolieră din Rusia și portul Taganrog (sud).

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