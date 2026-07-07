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Kievul, ținta unui nou atac cu rachete rusești

Capitala Ucrainei este din nou ținta unui atac cu rachete rusești. Mai multe explozii au zguduit Kievul miercuri dimineață, în ultima zi a summitului NATO din Turcia.
Kievul, ținta unui nou atac cu rachete rusești
Mediafax Foto Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
08 iul. 2026, 02:49, Știri externe
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O explozie inițială a fost auzită chiar înainte ca sirenele de raid aerian ale orașului să sune și a fost urmată de alte patru, au relatat jurnaliștii AFP aflați la fața locului. Atacul are loc la mai puțin de o săptămână după cele mai grave atacuri aeriene ale Rusiei asupra Kievului, care au ucis 30 de persoane, potrivit Le Figaro.

Primarul Vitali Klitschko a raportat doi răniți. El a indicat că depozitele ardeau într-o parte a orașului în urma unui atac cu rachete și că o clădire nerezidențială ardea și ea într-o altă zonă. „Inamicul atacă capitala cu rachete balistice. Rămâneți în adăposturi!”, a scris Klitschko pe rețelele de socializare.

Rusia atacă în mod regulat cu drone și rachete

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prezent la Ankara pentru summitul NATO, și-a îndemnat aliații săi să livreze țării sale mai multe echipamente de apărare aeriană.

La mai bine de patru ani de la începerea invaziei rusești în țară, au loc în mod regulat atacuri rusești masive care implică sute de drone și zeci de rachete.

Kievul, cu mult mai puține resurse, în special în ceea ce privește rachetele, și-a intensificat și el atacurile asupra teritoriului rus, dând o lovitură în special sectorului petrolier.

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