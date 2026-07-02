Nicușor Dan condamnă ferm atacurile rusești asupra Kievului: „Rusia a demonstrat încă o dată că nu dorește pacea”

Șeful statului a reafirmat sprijinul necondiționat pe care România îl acordă Ucrainei în fața agresiunii ruse.

„România condamnă cu fermitate atacul recent, nesăbuit și iresponsabil al Rusiei împotriva Kievului, care a provocat un număr mare de victime nevinovate și cetățeni răniți”, a scris președintele Nicușor Dan pe rețeaua socială.

Șeful statului a transmis un mesaj de solidaritate și compasiune pentru victimele bombardamentelor, etichetându-l în postare și pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Condoleanțele și cele mai profunde gânduri de compasiune se îndreaptă către poporul ucrainean și către toate familiile afectate. De asemenea, le dorim o recuperare rapidă celor răniți.”, a scris Dan.

În mesajul său, președintele României a subliniat că acțiunile recente ale Moscovei dovedesc lipsa oricărei intenții reale de a negocia o soluție pașnică.

„Rusia a demonstrat încă o dată că nu dorește pacea și nu se angajează într-un comportament rezonabil pentru a avansa către o situație de securitate cuprinzătoare”, a punctat acesta.

La finalul postării, Nicușor Dan a reiterat angajamentul ferm și pe termen lung al țării noastre față de statul vecin.

„România va sprijini Ucraina atât timp cât va fi nevoie pentru a-și apăra libertatea.”, a conchis președintele.