Atacul asupra navei Gas Lisbon provoacă reacții. Ucraina mulțumește României și acuză Rusia

Oficialul de la Kiev afirmă că incidentul reprezintă încă o dovadă că războiul declanșat de Rusia depășește granițele Ucrainei și afectează securitatea întregii regiuni a Mării Negre.

Kievul: Atacul amenință navigația și flancul estic al NATO

Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful diplomației ucrainene a susținut că războiul de agresiune purtat de Federația Rusă reprezintă o amenințare directă nu doar pentru Ucraina, ci și pentru libertatea de navigație, securitatea maritimă în Marea Neagră și flancul estic al NATO.

Andrii Sybiha a calificat incidentul în care a fost implicată nava Gas Lisbon drept „un nou exemplu al terorii ruse”, afirmând că atacul a provocat rănirea unor membri ai echipajului civil și a pus în pericol siguranța navigației în regiune.

„Kremlinul nu are nicio considerație pentru dreptul internațional maritim sau pentru viețile civililor”, a transmis ministrul ucrainean de Externe.

Russia’s war of aggression not only threatens Ukraine, but poses a direct threat to freedom of navigation, maritime security in the Black Sea, and NATO’s eastern flank. The deliberate attack on the LPG tanker Gas Lisbon, which was en route to Ukraine and struck near Romania’s… https://t.co/7t0k9rcAKP — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 21, 2026

Mulțumiri pentru România

Oficialul ucrainean a mulțumit autorităților române pentru intervenția rapidă și pentru evacuarea echipajului, apreciind totodată solidaritatea Bucureștiului față de Ucraina.

„Suntem recunoscători României pentru eforturile rapide de salvare, pentru solidaritatea sa fermă cu Ucraina și pentru înțelegerea clară a faptului că acțiunile iresponsabile ale Rusiei amenință securitatea întregii regiuni a Mării Negre”, a afirmat Sybiha.

Acesta a adăugat că Ucraina intenționează să își consolideze cooperarea cu România și cu ceilalți parteneri internaționali pentru întărirea securității în Marea Neagră.

Mesajul vine după declarația președintelui Nicușor Dan

Reacția ministrului ucrainean vine după ce președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că nava LPG Gas Lisbon, aflată sub pavilion liberian, a fost lovită în noaptea precedentă în afara apelor teritoriale românești, la aproximativ 20 de mile marine de litoralul României.

Potrivit șefului statului, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare au intervenit imediat și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei marinari răniți, care au fost aduși în siguranță la țărm.

În zonă a fost trimis și un remorcher pentru a preveni intrarea navei în derivă și pentru a elimina eventualele riscuri pentru navigație.

Kievul cere intensificarea presiunii asupra Rusiei

În mesajul său, Andrii Sybiha a făcut apel la comunitatea internațională să răspundă ferm la astfel de incidente, solicitând sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, creșterea presiunii diplomatice și tragerea la răspundere a celor responsabili pentru actele de agresiune.