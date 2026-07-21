Buzoianu: Legea este făcută ca să protejeze oamenii care au fântâni. Să nu le sece

„Fântânile oamenilor nu sunt captare ilegală de apă în mod evident. De altfel, sunt reglementate ca fiind o captare legală de ani de zile prin Legea apelor. S-a pornit această campanie de fake news (…). Aceste conturi practic voiau să mintă oamenii că brusc captarea lor legală, faptul că își au o fântână în curte, asta va deveni infracțiune, ceea ce este evident că nu este adevărat”, a declarat Buzoianu, marți, la B1.

Potrivit ministrului, noile prevederi nu vizează gospodăriile populației, ci captările ilegale de apă care pot afecta mediul și comunitățile locale.

„Captarea ilegală înseamnă, de exemplu, să îți pui niște pompe uriașe lângă un lac și să seci lacul respectiv, folosind apa în scop industrial. Să rămână un sat întreg fără apă. Am avut cazuri de sate care au rămas fără apă pentru că erau folosite captări industriale care nu erau declarate nicăieri și care luau toată apa”, a explicat ea.

„Legea este făcută tocmai ca să protejeze oamenii”

Diana Buzoianu a insistat că legislația este menită să protejeze inclusiv proprietarii de fântâni, nu să îi sancționeze.

„Legea este făcută tocmai ca să protejeze oamenii care au fântâni, de exemplu, să nu le sece fântânile”, a afirmat ministrul.

Ea a precizat și că limita de 17 metri cubi de apă pe zi pentru gospodării nu reprezintă o noutate și este prevăzută de ani de zile în legislație.

„Captarea de apă pentru fântână este un lucru absolut legal, prin lege, stabilit de ani de zile, cu o limită care este stabilită de ani de zile de 17 metri cubi. Ca să înțeleagă toată lumea, 17.000 de litri pe zi dintr-o fântână este perfect legal, fără contor, gratuit”, a spus Buzoianu.

Ministrul a adăugat că fermierii care folosesc legal apa pentru activități agricole nu sunt afectați de noile reglementări.

„Pentru fermieri, legislația nu se modifică cu absolut nimic. Ei știu foarte clar, fermierii au declarat de-a lungul timpului pentru cei care folosesc industrial apa respectivă. Au declarat-o, au acordurile date, adică nu se modifică cu nimic legislația în acest sens”, a declarat Buzoianu.