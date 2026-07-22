Anca Alexandrescu, către Sorin Grindeanu: „Considerați că sunt extremistă? ”.Răspunsul liderului PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, într-o emisiune moderată de Anca Alexandrescu, la Realitatea Plus, că nu îi consideră extremiști pe alegătorii AUR și că le respectă opțiunea electorală, însă a subliniat că există motive de neîncredere în privința „unor lideri ai partidului”.

Întrebat despre posibilitatea unei colaborări cu AUR și despre percepția asupra electoratului formațiunii, Grindeanu a spus că nu a criticat niciodată alegătorii Alianței pentru Unirea Românilor.

„Nicio secundă nu m-ați auzit pe mine să spun ceva despre alegătorii AUR. Îi respect, este dreptul lor să voteze, este un lucru care ține de democrație să îți pui încrederea în cineva”, a afirmat liderul PSD.

Anca Alexandrescu l-a întrebat pe Sorin Gindeanu dacă pe ea o consideră „extremistă”, în contextul în care a afirmat că a fost votantă PSD până la alegerile din 2024.

Răspunsul lui Grindeanu despre „extremiști”

„La alegerile din 2024, după ce am văzut că s-a întâmplat între PSD și PNL, faptul că au anunțat conducerile de la vremea respectivă că ei vor stăpâni România pentru 11.000 de ani, că au comasat alegerile și toate deciziile care s-au luat atunci, inclusiv anularea alegerilor, pe mine m-a făcut să votez AUR. Și eu am votat AUR și George Simion. Și am votat și la alegerile din mai 2025 tot George Simion. Acum, dumneavoastră, mă cunoașteți foarte bine pe mine. Considerați că sunt extremistă?”, a întrebat Alexandrescu.

Grindeanu a răspuns negativ și a spus că nici pe alegătorii AUR nu îi consideră extremiști.

„Nu, din contră. Eu am spus acest lucru de nenumărate ori. Ar însemna să înjur foștii alegători PSD. Sau să am o părere proastă despre foștii alegători PSD”, a răspuns Grindeanu.

Puncte de convergență între PSD și AUR

Acesta a precizat că există puncte de convergență între PSD și AUR în ceea ce privește patriotismul economic, pe care l-a descris drept o temă importantă.

În același timp, Grindeanu a susținut că există „o anumită lipsă de încredere” în privința unor lideri ai AUR, fără a nominaliza persoane, și a cerut clarificări privind pozițiile exprimate de aceștia în legătură cu sancțiunile impuse Rusiei.

„Există anumite lucruri care țin de lipsă de încredere în anumiți lideri ai AUR. (…) De exemplu, legate de sancțiunile împotriva Rusiei. Sunt lucruri pe care nu doar Uniunea Europeană, ci și Statele Unite, NATO și ceilalți aliați au fost cât se poate de fermi. Cred că este de datoria lor să le clarifice”, a declarat președintele PSD.

Grindeanu a respins, totodată, sugestia că ar exista presiuni externe, de la Bruxelles, în ceea ce privește relația PSD cu AUR, afirmând că nimeni nu i-a impus o anumită conduită în acest sens.