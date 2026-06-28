Călin Georgescu despre Ilie Bolojan: „Definiția antiromânismului”

„Definiția antiromânismului se numește Ilie Bolojan. Adică, dacă nu găsești ceva în dicționar ce înseamnă antiromânism, este Ilie Bolojan”, a spus Călin Georgescu.

El l-a atacat și pe președintele Nicușor Dan, despre care a afirmat că ar fi „direct răspunzător” pentru situația politică și economică actuală, pentru că l-a desemnat pe Bolojan premier.

„De cine a fost numit? Nicușor Dan. Deci Nicușor Dan este direct răspunzător pentru dezastrul existent astăzi”, a declarat Georgescu.

În intervenția sa, Călin Georgescu a extins criticile și asupra următorilor premieri desemnați, Eugen Tomac și Adrian Veștea, despre care a spus că ar reprezenta „aceeași mărie cu altă pălărie”.

„Bolojan este doar tiparul antiromânesc. Ceilalți doi care au urmat sunt pe aceeași poziție”, a spus el.

Moderatoarea a intervenit și a cerut clarificări: „Vă referiți la domnul Tomac și la domnul Veștea?”. Georgescu a confirmat: „Au mai fost alții? La ei mă refer”.

Critici la adresa modelului economic: „Modelul neoliberal a dărâmat România”

Georgescu a susținut că principala problemă a guvernelor propuse în ultimele săptămâni este continuarea aceluiași model economic, pe care l-a numit „neoliberal”.

„Modelul economic este greșit total. Și se susține în continuare același model care a dărâmat România”, a declarat el.

Potrivit acestuia, acest model s-ar baza pe „exploatarea resurselor la sânge” și pe împrumuturi.

„Poporul nu mai există în această ecuație. Cu exploatarea resurselor la sânge și cu împrumut distrugi o țară”, a spus Georgescu.

El a criticat și faptul că programele de guvernare prezentate în criza politică ar fi fost legate de PNRR și de programul european SAFE, susținând că acestea nu pot constitui, în sine, un program de guvernare.

„Programul de țară prezentat ca așa-zisă guvernare este legat de programul SAFE și de PNRR. Este fals. Asta nu-i program de guvernare”, a afirmat Călin Georgescu.

Georgescu invocă datoria publică și dobânzile plătite zilnic de România

În interviu, Călin Georgescu a invocat și nivelul datoriei publice, susținând că România ar avea o datorie de 236 de miliarde de euro și că ar plăti zilnic 32 de milioane de euro dobânzi.

„Datoria publică a României astăzi este de 236 de miliarde de euro. 117,5 intern, 118,8 extern. Dar în fiecare zi România plătește 32 de milioane de euro dobândă”, a spus Georgescu.

Afirmațiile au fost prezentate de Georgescu ca argument împotriva actualului model economic și împotriva premierilor desemnați în ultimele săptămâni.