Realitatea PLUS rupe colaborarea cu Călin Georgescu până când acesta își cere scuze public: „A fost depășită o limită”

Reacția vine după un dialog tensionat între Călin Georgescu și realizatoarea Anca Alexandrescu, în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, în care Georgescu a acuzat postul că i-ar fi cenzurat un mesaj și a sugerat că prezențele sale la Realitatea PLUS au fost difuzate pentru audiență.

Postul susține însă că afirmațiile făcute de Georgescu au trecut o limită, mai ales prin acuzația legată de rating.

„După declarațiile făcute aseară de domnul Georgescu la adresa Realitatea PLUS și a telespectatorilor noștri, considerăm că a fost depășită o limită. Cu atât mai mult cu cât domnia sa a afirmat că prezența și mesajele sale au fost difuzate de această televiziune doar pentru rating”, se arată în comunicat.

Realitatea PLUS afirmă că, dacă audiența ar fi fost singurul criteriu, ar fi putut continua să transmită evenimentele lui Călin Georgescu, însă susține că respectul față de public și credibilitatea postului sunt mai importante decât cifrele de rating.

„Dacă singurul nostru obiectiv ar fi fost audiența, am putea continua în aceeași manieră. Însă, pentru noi, respectul față de telespectatori și față de propria credibilitate este mai important decât orice punct de rating”, transmite televiziunea.

În aceste condiții, Realitatea PLUS anunță că nu va mai acoperi evenimente dedicate exclusiv lui Călin Georgescu până la prezentarea unor scuze publice.

„Până în momentul în care domnul Călin Georgescu își va cere scuze public atât Realității PLUS, cât și telespectatorilor care urmăresc această televiziune, ne rezervăm dreptul de a nu mai participa și de a nu mai transmite evenimente dedicate exclusiv domniei sale”, precizează postul.

Televiziunea mai spune că își asumă inclusiv pierderea unei părți din audiență pe care ar fi putut-o obține prin reflectarea activității fostului candidat la prezidențiale.

Context

Călin Georgescu a fost duminică seară la sediul Realitatea PLUS, unde a fost întâmpinat de susținători. În emisiunea Ancăi Alexandrescu, discuția a devenit tensionată după ce Georgescu a acuzat televiziunea că i-ar fi cenzurat un apel împotriva guvernului Veștea.

În timpul discuției, Anca Alexandrescu a recunoscut că l-a susținut pe Adrian Veștea, desemnat premier în criza guvernamentală, și a explicat că rațiunea sa a fost blocarea influenței lui Ilie Bolojan.

„Da, eu l-am susținut pe Veștea”, a spus Anca Alexandrescu.

Replica lui Călin Georgescu a venit imediat: „Da, ați greșit complet”.

Moderatoarea a insistat că își asumă public poziția: „Da, dar eu mi-asum public lucrurile acestea. Și am să explic de ce: ca să scăpăm de Bolojan”.

Georgescu a respins însă argumentul și a continuat să critice logica susținerii lui Veștea.

„Este o judecată total greșită. Nu mai repetați chestia asta. O repetați greșit”, i-a spus Călin Georgescu.

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