Anca Alexandrescu, înlocuită temporar în grila Realitatea Plus. Fiica patronului intră pe intervalul „Culisele Statului Paralel”

Prima ediție a noii emisiuni va fi difuzată luni, 27 iulie, de la ora 20:55, potrivit anunțului făcut de Realitatea Plus. „Miza zilei” va fi prezentată de Ana-Maria Păcuraru, fiica omului de afaceri Maricel Păcuraru.

Emisiunea intră pe intervalul în care Realitatea Plus difuzează, în mod normal, „Culisele Statului Paralel”, programul realizat de Anca Alexandrescu.

Ce se întâmplă cu Anca Alexandrescu

Oficialii Realitatea Plus au declarat, pentru Paginademedia.ro, că schimbarea din grilă este una temporară. Anca Alexandrescu se află în concediu, iar noua formulă de program ar urma să fie păstrată timp de câteva săptămâni.

Prima ediție a emisiunii „Miza zilei” îl va avea invitat pe Dan Dungaciu, unul dintre liderii AUR. Printre temele anunțate de postul de televiziune se numără strategia opoziției împotriva Guvernului, posibilitatea organizării unor alegeri anticipate și scenariile politice privind o eventuală schimbare a premierului.

Audiențele „Culisele Statului Paralel” au coborât puternic

Modificarea temporară a grilei are loc într-o perioadă complicată pentru emisiunea Ancăi Alexandrescu. Audiențele „Culisele Statului Paralel” au coborât puternic la sfârșitul lunii iunie și la începutul lunii iulie, după tensiunile apărute între realizatoare, AUR și Călin Georgescu.

Pe 22 iunie, în seara votului pentru învestirea Guvernului Veștea, emisiunea a avut o medie de aproximativ 281.000 de telespectatori. Un nou vârf a fost înregistrat pe 28 iunie, când Călin Georgescu a fost prezent în studioul Realitatea Plus și a criticat-o în direct pe Anca Alexandrescu. Media întregii ediții a fost de aproximativ 260.000 de telespectatori.

În intervalul în care a avut loc disputa dintre cei doi, Realitatea Plus a ajuns la aproximativ 355.000 de telespectatori pe minut la nivel național și a fost una dintre cele mai urmărite televiziuni de știri.

Ulterior, cifrele au început să scadă: 169.000 de telespectatori pe 29 iunie, 107.000 pe 30 iunie și 104.000 pe 2 iulie, cel mai slab rezultat al emisiunii din ultima lună analizată.

Anca Alexandrescu a reacționat ulterior la informațiile privind declinul audiențelor și a susținut că ratingurile foarte mari au fost un „măr otrăvit” pentru televiziune, deoarece postul ar fi pierdut contracte importante de publicitate.

Ana-Maria Păcuraru a mai prezentat emisiuni la Realitatea Plus

Ana-Maria Păcuraru nu se află la prima experiență în fața camerelor. Ea a mai prezentat emisiuni la Realitatea Plus și a revenit în grila postului în martie 2024, după concediul de maternitate.

La acel moment, Ana-Maria Păcuraru a preluat emisiunea „Raport de Zi”, difuzată de luni până vineri, și a fost anunțată drept coordonatoare a Departamentului Externe al televiziunii. Revenirea sa a coincis cu retragerea surorii sale, Alexandra Păcuraru, din programele postului.