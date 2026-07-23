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Europa FM, sancționat de CNA după ce CTP i-a numit „bolnavi psihic” pe votanții lui Călin Georgescu

Europa FM a fost sancționat cu somație publică de Consiliul Național al Audiovizualului, după ce Cristian Tudor Popescu i-a descris pe alegătorii lui Călin Georgescu drept „bolnavi psihic” și „alienați mintal”. Membrii CNA au considerat că afirmațiile au fost ofensatoare și au vizat un grup definit prin opiniile sale politice.
Europa FM, sancționat de CNA după ce CTP i-a numit „bolnavi psihic” pe votanții lui Călin Georgescu
Sursa foto: facebook / Cristian Tudor Popescu
Marius Vale
23 iul. 2026, 13:31, Politic
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Declarațiile au fost făcute în ediția din 7 aprilie a emisiunii „România în Direct”, moderată de Cătălin Striblea. Era vorba despre o ediție specială în care ascultătorii erau invitați să-i adreseze întrebări lui Cristian Tudor Popescu despre cariera, convingerile și controversele sale publice.

În timpul discuției despre Călin Georgescu, pe care l-a numit în mod repetat „dumnezeilă”, gazetarul a susținut că numărul mare al susținătorilor acestuia nu exclude posibilitatea existenței unor „milioane de oameni bolnavi psihic” și a spus că nu îi poate caracteriza pe votanții fostului candidat decât drept „alienați mintal”.

Moderatorul Cătălin Striblea a intervenit imediat și l-a întrebat pe CTP dacă formularea nu este „cam dură”.

CTP a susținut că nu a pus un diagnostic psihiatric

Cristian Tudor Popescu și-a apărat exprimarea, afirmând că a folosit termenul „alienat” cu sensul de persoană înstrăinată sau îndepărtată de realitate, nu cu sensul de „nebun”.

„Alienat înseamnă însingurat, îndepărtat. Oamenii ăştia nu mai au contactul cu logica, cu realitatea, cu reguli simple ale discursului”, a explicat gazetarul.

Ulterior, după ce moderatorul i-a transmis că mai mulți ascultători îi reproșează că pune etichete, CTP a revenit asupra explicației. El a precizat că „alienat” nu înseamnă „nici prost şi nici nebun”, ci „străin” sau „înstrăinat”.

Poziția Europa FM în fața CNA

În timpul ședinței CNA, reprezentantul Europa FM, Radu Constantinescu, a arătat că moderatorul a reacționat imediat după afirmațiile invitatului și i-a atras atenția asupra durității exprimării.

Reprezentantul postului a susținut că jurnalistul nu a intenționat să formuleze un diagnostic psihiatric și că a explicat chiar în timpul emisiunii sensul în care a utilizat termenul „alienat”.

„Nicidecum nu a pus un diagnostic psihiatric”, a spus Radu Constantinescu, potrivit Paginademedia.ro. Acesta a insistat că termenul a fost folosit cu sensul de persoană „însingurată” sau „îndepărtată”.

Argumentul nu i-a convins însă pe membrii Consiliului

Monica Gubernat a atras atenția că jurnalistul nu a folosit doar termenul „alienat”, ci și formulările „alienat mintal” și „milioane de bolnavi psihici”.

Membrul CNA Mircea Toma a catalogat afirmațiile drept „inacceptabile” și a apreciat că reacția moderatorului Cătălin Striblea a fost prea slabă în raport cu gravitatea formulărilor.

În opinia sa, Cristian Tudor Popescu și-ar fi dat seama că a depășit o limită și ar fi încercat ulterior să schimbe sensul afirmației inițiale, trecând de la expresia „bolnavi psihic” la explicația potrivit căreia „alienat” ar însemna doar „înstrăinat”.

„Încearcă să dreagă busuiocul. Din punctul meu de vedere, e comisă”, a afirmat Mircea Toma.

Amendă, somație sau scrisoare de atenționare

La finalul dezbaterilor, membrii CNA au avut trei propuneri de sancționare a postului Europa FM:

  • amendă de 10.000 de lei, propusă de Georgică Severin;
  • somație publică, propusă de Monica Gubernat;
  • scrisoare de atenționare, propusă de Dorina Rusu.

Somația publică a primit șase dintre cele opt voturi exprimate și a fost adoptată.

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