Guvernul a aprobat Strategia pentru o mai bună reglementare 2026-2034. Toate consultările publice vor fi reunite pe o singură platformă

Guvernul a aprobat joi Strategia pentru o mai bună reglementare 2026-2034, un document care stabilește un nou cadru pentru elaborarea și adoptarea deciziilor publice. Strategia propune ca actele normative să fie pregătite pe baza unor analize complexe, cu mai multă transparență și o implicare mai mare a cetățenilor și a mediului de afaceri.

Una dintre principalele schimbări este că platforma „e-consultare.gov.ro” va deveni punctul unic de acces pentru toate consultările publice organizate de administrația publică centrală. Strategia stabilește modul în care vor fi pregătite, consultate, evaluate deciziile publice în următorii ani.

„Este un angajament ferm pentru o guvernare transparentă, bazată pe date și deschisă către cetățeni și mediul de afaceri”, transmite Guvernul într-un comunicat.

Documentul este coordonat de Secretariatul General al Guvernului și va fi aplicat la nivelul întregii administrații centrale. Implementarea se va face printr-un plan de acțiune care va include măsuri, termene, responsabili și indicatori de performanță. Va fi monitorizat periodic.

Guvernul spune că strategia continuă reformele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și aliniază România la standardele Comisiei Europene și ale OCDE în domeniul reglementării.

„Obiectivul principal îl reprezintă adoptarea unor decizii publice de calitate, luate în mod transparent și în beneficiul cetățenilor și al unei economii competitive”, precizează Guvernul.

Noua strategie guvernamentală se va concentra mai mult pe calitatea actelor normative și pe transformarea procesului de reglementare într-o prioritate strategică.

Autoritățile susțin că deciziile se vor baza cel mai mult pe date și pe evaluarea impactului, iar persoanele și organizațiile interesate vor putea participa încă din primele etape ale elaborării unei politici publice.

„Reglementarea inteligentă este un motor al competitivității. Un cadru normativ stabil, simplu și predictibil reduce costurile de conformare, încurajează inițiativa economică și atrage investiții. Dezideratul este reducerea poverii administrative și a riscurilor investiționale prin predictibilitatea deciziilor publice. Astfel, politica de reglementare susține direct competitivitatea economiei românești. Strategia întărește rolul consultării publice în procesul decizional”, se arată în comunicat.

Platforma e-consultare.gov.ro va centraliza toate proiectele de acte normative aflate în dezbatere publică. Cetățenii și reprezentanții mediului de afaceri vor putea urmări într-un singur loc toate inițiativele legislative, de la etapa de planificare până la adoptare.

Guvernul precizează că procesul de consultare va începe mai devreme, încă din faza în care apar anumite probleme și sunt identificate soluțiile propuse pentru acestea.

Totodată, observațiile primite și modul în care acestea au fost valorificate vor fi publicate, iar performanța consultărilor va putea fi urmărită prin indicatori afișați în tabloul de bord al platformei.