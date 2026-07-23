Ministerul Afacerilor Externe rechemă în țară trei consuli generali ai României

Decizia a fost luată joi în ședința de guvern la propunerea Ministerului Afacerilor Externe și a fost aprobată de premierul interimar Ilie Bolojan.

„Astfel, în ședința de guvern de joi, 23 iulie 2026, a fost aprobată rechemarea consulului general al României la Sao Paolo (Republica Federativă a Braziliei), a consulului general la Nantes (Republica Franceză), și a consulului general la Frankfurt pe Main (Republica Federală Germania).

Consulii generali au fost numiți în vara anului 2024 având sarcina principală a deschiderii unor noi consulate generale ale României.

În procesul de evaluare a identificării și a amenajării sediilor consulatelor din Sao Paolo, Nantes și Frankfurt pe Main, oficiile consulare nu au fost operaționalizate în 2024, în 2025 şi nici în noile termene agreate după prelungiri succesive”, a precizat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat de presă.

Termenul de revenire în țară este de până la 90 de zile.