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Ministerul Afacerilor Externe rechemă în țară trei consuli generali ai României

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat joi rechemarea consulilor generali ai României la Sao Paolo, Nantes și Frankfurt pe Main. Celor trei diplomați li se reproșează că nu și-au îndeplinit sarcina de a deschide noi consulate generale ale României.
Ministerul Afacerilor Externe rechemă în țară trei consuli generali ai României
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
23 iul. 2026, 14:34, Politic
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Decizia a fost luată joi în ședința de guvern la propunerea Ministerului Afacerilor Externe și a fost aprobată de premierul interimar Ilie Bolojan.

„Astfel, în ședința de guvern de joi, 23 iulie 2026, a fost aprobată rechemarea consulului general al României la Sao Paolo (Republica Federativă a Braziliei), a consulului general la Nantes (Republica Franceză), și a consulului general la Frankfurt pe Main (Republica Federală Germania).

Consulii generali au fost numiți în vara anului 2024 având sarcina principală a deschiderii unor noi consulate generale ale României.

În procesul de evaluare a identificării și a amenajării sediilor consulatelor din Sao Paolo, Nantes și Frankfurt pe Main, oficiile consulare nu au fost operaționalizate în 2024, în 2025 şi nici în noile termene agreate după prelungiri succesive”, a precizat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat de presă.

Termenul de revenire în țară este de până la 90 de zile.

 

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