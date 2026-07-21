Atenționare de călătorie în Grecia, din cauza incendiilor de vegetație. MAE avertizează românii

Ministerul Afacerilor Externe a emis, marți, o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă.

Atenționare privind riscul ridicat de incendii

„Pe fondul temperaturilor foarte ridicate care urmează să se înregistreze în data de 22.07.2026, Ministerul Protecției Civile și al Crizelor Climatice elen a emis o atenționare cu privire la riscul ridicat de incendii. Riscul este în regiunile Attica, Grecia Centrală (Beotia, Fthiotida) și Peloponez (Argolida, Corint)”, potrivit MAE.

În acest context, cetățenii români sunt sfătuiți să manifeste precauție. Ei sunt sfătuiți și să urmeze instrucțiunile autorităților locale.

Dacă este nevoie, MAE recomandă apelarea Serviciului de Pompieri, la numărul de telefon 199.

Recomandările MAE

Informații actualizate, inclusiv ghidul de autoprotecție în caz de incendiu, se regăsesc pe pagina web a Ministerului Protecției Civile și al Crizelor Climatice elen.

De asemenea, MAE reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 672 8875, +30 210 672 8879 și cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 231 034 0088.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS). Ele sunt preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222. Ei au la dispoziție și număru Consulatului General al României la Salonic: +30 690 647 9076.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet mae.ro, atena.mae.ro și salonic.mae.ro.

Cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătoreşte informat”. Aceasta oferă informații și sfaturi de călătorie.