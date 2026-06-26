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Nouă atenționare de călătorie pentru Venezuela: Aeroportul din Caracas e închis; Statul La Guaira a fost declarat „zonă de dezastru”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, vineri o nouă atenționare de călătorie pentru Republica Bolivariană a Venezuelei: Aeroportul internațional din Caracas a fost închis, iar Statul La Guaira a fost declarat „zonă de dezastru”.
Nouă atenționare de călătorie pentru Venezuela: Aeroportul din Caracas e închis; Statul La Guaira a fost declarat „zonă de dezastru”
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Laura Buciu
26 iun. 2026, 11:30, Știri externe
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MAE îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează ori intenționează să călătorească în Republica Bolivariană a Venezuelei asupra faptului că, în contextul celor două cutremure succesive de mare magnitudine, produse joi, autoritățile locale au declarat stare de urgență.

Astfel, Aeroportul internațional din Caracas a fost închis, iar Statul La Guaira a fost declarat „zonă de dezastru” ca urmare a prăbușirii în masă a unor clădiri.

Astfel, având în vedere gravitatea situației, MAE le recomandă cetățenilor români să evite călătoriile în Republica Bolivariană a Venezuelei, iar celor aflați în zonele afectate să manifeste prudență și să respecte cu strictețe indicațiile autorităților locale.

MAE precizează că activitatea Ambasadei României la Caracas este suspendată, asistența consulară și serviciile consulare fiind asigurate de către Ambasada României la Bogota.

Suplimentar, cetățenii români se pot adresa și Ambasadei României la Lima, Ambasadei României la Ciudad de Mexico și Ambasadei României la Havana.

În acest sens, în vederea acordării asistenței și protecției consulare, cetățenii români sunt sfătuiți să apeleze numărul de urgență al Ambasadei României la Bogota: +57 316 449 5197 și/sau  numerele deurgență ale Ambasadei României la Lima: +51 999 908 478, Ambasadei României la Ciudad de Mexico: +52 55 38 833 072 și Ambasadei României la Havana: +53 5 286 83 86.

De asemenea, MAE menționează că, în calitate de cetățean al Uniunii Europene, cetățenii români pot solicita asistență și protecţie consulară, inclusiv eliberarea unui titlu de călătorie european (EU Emergency Travel Document – ETD) în vederea revenirii în țară, misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de carieră ale statelor UE la Caracas, lista completă și datele de contact fiind disponibile la link-ul: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/20220815%20TEXTOWEB_MS_Diplomatic_Consular_Missions_Venezuela.pdf.

MAE  reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie atât informațiile disponibile pe site-ul MAE, la secțiunea Sfaturi de călătorie (https://www.mae.ro/node/1533), cât și aplicația „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795) care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

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