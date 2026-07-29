MAE, atenționare de călătorie pentru Grecia. Risc ridicat de incendii în mai multe regiuni, inclusiv în Creta și Attica

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis miercuri o nouă atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia, după ce autoritățile elene au avertizat că riscul de incendii va crește din cauza temperaturilor ridicate estimate începând cu 30 iulie.

Potrivit MAE, Ministerul Protecției Civile și al Crizelor Climatice din Grecia a emis un avertisment privind riscul ridicat de incendii pentru mai multe regiuni ale țării.

„Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă asupra faptului că, pe fondul temperaturilor ridicate care se vor înregistra începând cu data de 30 iulie 2026, Ministerul Protecției Civile și al Crizelor Climatice elen a emis un avertisment de risc ridicat de incendii pentru regiunile: Attica, Peloponez (Corint, Argolida, Arcadia, Laconia, insula Kythira), Grecia Centrală (Beotia, Fthiotida, Phocis, insula Evia, insula Skyros), insulele din Egeea de Nord (Lesvos, Chios, Samos, Ikaria), insulele Ciclade și insula Creta”, a transmis MAE.

Incendiile din Paros au fost limitate, dar autoritățile cer prudență

Ministerul Afacerilor Externe precizează că pompierii au reușit să limiteze propagarea incendiilor izbucnite pe insula Paros în cursul zilei de 28 iulie. Riscul rămâne totuși ridicat, iar românii sunt îndemnați să respecte toate recomandările autorităților elene.

„La acest moment, în insula Paros pompierii au reușit să limiteze propagarea flăcărilor pentru incendiile izbucnite în cursul zilei de 28 iulie, însă cetățenii români sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită, să evite zonele afectate de incendii și să respecte cu strictețe instrucțiunile și recomandările autorităților elene, inclusiv eventualele ordine de evacuare transmise prin sistemul de alertare 112”, arată comunicatul MAE.

Instituția recomandă românilor să urmărească permanent informațiile oficiale publicate de Ministerul Protecției Civile și al Crizelor Climatice din Grecia, unde sunt disponibile o hartă actualizată a incendiilor și un ghid de autoprotecție.

Totodată, în cazul izbucnirii unui incendiu, cetățenii sunt rugați să apeleze imediat Serviciul de Pompieri din Grecia, la numărul 199.

MAE a publicat și numerele de urgență pentru românii aflați în Grecia

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României la Atena, +30 210 672 8875 și +30 210 672 8879, precum și la numărul Consulatului General al României la Salonic, +30 231 034 0088.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situații speciale, în caz de urgență, românii au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Atena, +30 697 899 6222, și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Salonic, +30 690 647 9076.

MAE recomandă, de asemenea, consultarea site-urilor oficiale ale ministerului și ale misiunilor diplomatice din Grecia, dar și verificarea aplicației „Călătorește informat”, disponibilă gratuit în App Store și Google Play, unde sunt publicate informații pentru românii care călătoresc în străinătate.