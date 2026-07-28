MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Japonia după cutremurul de 7,1. Risc de tsumani

Autoritățile nipone au emis un avertisment de tsunami pentru mai multe prefecturi.

Potrivit MAE, avertizarea de tsunami vizează prefecturile Kumamoto, Fukuoka, Saga și Nagasaki.

Ministerul recomandă cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Japonia să manifeste prudență sporită în zonele de coastă afectate și să respecte întocmai indicațiile autorităților locale.

Românii care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României în Japonia la numerele de telefon +81 (0)3 3479 1804, +81 (0)3 3479 0431 și +81 (0)3 3479 0432. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +81 (0) 80 4461 4465.