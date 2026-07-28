Prima pagină » Știri externe » Cutremur de 7,1 în Japonia. Alertă de tsunami și evacuări în sudul țării

Cutremur de 7,1 în Japonia. Alertă de tsunami și evacuări în sudul țării

Autoritățile din Japonia au emis o avertizare de tsunami după un cutremur cu magnitudinea de 7,1 care a lovit Kumamoto, pe insula principală Kyushu, din sudul țării. Avertismente de tsunami pentru valuri de până la un metru sunt în vigoare în mările Ariake și Yatsushiro.
Cutremur de 7,1 în Japonia. Alertă de tsunami și evacuări în sudul țării
sursa foto: https://nctr.pmel.noaa.gov
Laura Buciu
28 iul. 2026, 11:26, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Agenția Meteorologică Japoneză a transmis că a fost emisă o avertizare de tsunami pentru valuri de până la un metru după cutremur, potrivit The Independent.

Guvernul japonez a emis avertizări de urgență de cutremur pentru localitățile Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita, Miyazaki și Kumamoto, pe insula Kyushu.

O avertizare de tsunami a fost emisă pentru mările Ariake și Yatsushiro, ordonându-se evacuarea zonelor de coastă.

„Marea și zonele din apropierea coastei sunt periculoase. Vă rugăm să vă îndepărtați imediat de coastă. De asemenea, până la ridicarea avertizării, nu intrați în mare și nu vă apropiați de coastă”, se arată în comunicat.

Operatorul feroviar JR Kyushu a transmis că a suspendat serviciile, inclusiv trenurile de mare viteză Shinkansen, în urma cutremurului, în timp ce Kyushu Electric Power a transmis că nu au fost raportate nereguli la centralele sale nucleare Sendai și Genkai.

Potrivit Centrului de avertizare pentru tsunami din Pacificul SUA, nu există risc de tsunami dincolo de Japonia. Cutremurul a avut loc în regiunea vestică Kumamoto, la aproximativ 900 km sud-vest de Tokyo.

Nu au fost raportate pagube sau răniți imediat după cutremurul care s-a produs la ora locală 16:29.

Recomandarea video

Teren cumpărat de compania de stat Nuclearelectrica de 16 ori mai scump / Cum a fost „evaporată” protecția statului în proiectul reactoarelor nucleare mici de la Doicești
G4Media
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
DOSAR Defibrilatoarele recuperate din cadavre ajungeau la medicul Tesloianu prin curieri. Traseul aparatelor interzise până la montajul în pacienți
Gandul
A venit nota de plată după un scandal uriaș în culisele PRO TV. Omul-cheie, scos din grilă, revine spectaculos și va primi zeci de mii de euro
Cancan
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport
O elevă medaliată cu aur internațional la chimie aplicată a dat în judecată Universitatea de Medicină din București pentru că i s-a luat dreptul de a fi admisă fără examen
Libertatea
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care poate avea mari probleme de sănătate pe final de iulie 2026. Avertismentul astrologului
CSID
JAECOO lansează un nou SUV hibrid în România. Ce știm despre Jaecoo 5 SHS-S?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia