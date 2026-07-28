Cutremur de 7,1 în Japonia. Alertă de tsunami și evacuări în sudul țării

Agenția Meteorologică Japoneză a transmis că a fost emisă o avertizare de tsunami pentru valuri de până la un metru după cutremur, potrivit The Independent.

Guvernul japonez a emis avertizări de urgență de cutremur pentru localitățile Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita, Miyazaki și Kumamoto, pe insula Kyushu.

O avertizare de tsunami a fost emisă pentru mările Ariake și Yatsushiro, ordonându-se evacuarea zonelor de coastă.

„Marea și zonele din apropierea coastei sunt periculoase. Vă rugăm să vă îndepărtați imediat de coastă. De asemenea, până la ridicarea avertizării, nu intrați în mare și nu vă apropiați de coastă”, se arată în comunicat.

Operatorul feroviar JR Kyushu a transmis că a suspendat serviciile, inclusiv trenurile de mare viteză Shinkansen, în urma cutremurului, în timp ce Kyushu Electric Power a transmis că nu au fost raportate nereguli la centralele sale nucleare Sendai și Genkai.

Potrivit Centrului de avertizare pentru tsunami din Pacificul SUA, nu există risc de tsunami dincolo de Japonia. Cutremurul a avut loc în regiunea vestică Kumamoto, la aproximativ 900 km sud-vest de Tokyo.

Nu au fost raportate pagube sau răniți imediat după cutremurul care s-a produs la ora locală 16:29.