Fost oficial al Ministerului de Externe al Ucrainei, suspectat că a deturnat ajutoare de aproape 1,3 milioane de dolari din donații

Un fost secretar de stat din cadrul Ministerului de Externe al Ucrainei este cercetat pentru o presupusă coordonare a unei scheme de deturnare și spălare a fondurilor provenite din donații internaționale, în valoare de aproape 1,3 milioane de dolari.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a anunțat că patru persoane sunt suspectate în acest dosar.

Deși instituția nu a făcut public numele fostului oficial, presa ucraineană îl identifică drept Oleksandr Bankov, care a ocupat funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe în perioada 2020–2024.

Donatorii au fost direcționați să doneze către un ONG controlat de grupare

Printre ceilalți suspecți se numără un diplomat aflat încă în funcție, fost șef al biroului secretarului de stat, un fost consilier al ministrului de Externe, care conducea un ONG implicat în operațiune, precum și contabilul organizației.

Potrivit anchetatorilor, donatori internaționali și angajați ai misiunilor diplomatice ucrainene au fost convinși să direcționeze fonduri către un ONG controlat de grupare.

Ulterior, banii ar fi fost transferați către persoane fizice autorizate și companii afiliate suspecților, apoi introduși în circuite ilegale de conversie în numerar și retrași.

Spălarea a 1,28 de mil. de dolari

NABU susține că fondurile au fost folosite pentru îmbogățirea personală a membrilor grupării, iar pentru a ascunde proveniența banilor ar fi fost întocmite scrisori și acorduri de finanțare false, menite să confere aparența unor tranzacții legale.

În total, peste 37 de milioane de grivne – echivalentul a aproximativ 1,28 milioane de dolari la momentul comiterii faptelor – ar fi fost spălate, potrivit anchetatorilor.

Ministerul ucrainean de Externe a transmis publicației Kyiv Independent că aplică o politică de „toleranță zero” față de orice faptă de corupție. Instituția a precizat că ancheta este, în parte, rezultatul unui audit intern și al cooperării ministerului cu autoritățile de aplicare a legii și a subliniat că nu a încercat să îi protejeze pe suspecți.

Cele patru persoane au fost informate oficial că sunt cercetate, însă dosarul nu a fost trimis încă în instanță.

Acesta este unul dintre cele mai importante cazuri de corupție deschise în Ucraina în ultimii ani și face parte dintr-o serie de anchete care au vizat foști înali demnitari, pe fondul intensificării eforturilor autorităților ucrainene de combatere a corupției, în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană.