Fostul șef de cabinet al președintelui Zelenski este suspectat de spălare de bani într-un dosar de milioane de euro

„A fost destructurat un grup organizat implicat în spălarea a 8.8 milioane de euro prin intermediul unui proiect imobiliar de lux din apropierea orașului Kiev. Unul dintre membrii acestui grup – un fost șef al Cabinetului Președintelui Ucrainei – a fost informat despre acuzațiile aduse împotriva sa”, au transmis Agenția Națională Anticorupție (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO), citate de AFP.

Yermak este vizat și într-o anchetă separată privind o presupusă schemă de corupție de 100 de milioane de dolari legată de compania energetică de stat Energoatom.

În dosarul energiei au fost deja inculpate nouă persoane, printre care Timur Mindich, cofondator al studioului Kvartal 95 și apropiat al președintelui ucrainean, fostul vicepremier Oleksiy Chernyshov și fostul ministru al Energiei și Justiției, Herman Halushchenko, notează The Kyiv Independent.

Conform surselor citate, suspecții din dosarul Energoatom ar fi oferit bani lui Chernyshov pentru construirea unor locuințe de lux în apropierea Kievului.