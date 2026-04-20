Noul director al agenției antifraudă a UE avertizează că eforturile de reînarmare ale capitalelor europene sunt un „magnet” pentru infractorii atrași de sumele istorice investite în sectorul apărării.

Organismul de supraveghere antifraudă Olaf a primit un număr tot mai mare de semnalări privind „abateri în domeniul apărării, în special în proiecte de cercetare sau achiziții”, a precizat în raportul său anual publicat luni.

„Dacă investim mai mult în apărare, vom vedea mai multe fraude sau mai multe cazuri în acest domeniu”, a declarat pentru FT, Petr Klement, care a preluat funcția de director al Olaf în februarie.

„Magnetul pentru escroci, magnetul pentru infractori… sunt banii înșiși”, a adăugat el.

Ce anchetează OLAF

Olaf investighează fraudele și neregulile legate de bugetul comun al UE, pe care statele membre l-au folosit pentru a finanța un număr tot mai mare de proiecte de apărare, în special de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.

Acestea includ un program de 500 de milioane de euro pentru finanțarea munițiilor, împrumuturi de apărare susținute de UE în valoare de 150 de miliarde de euro și un program pentru industria de apărare în valoare de 1,5 miliarde de euro.

„Întrucât aceștia sunt banii cetățenilor europeni și întrucât Olaf are sarcina de a… proteja interesele financiare, suntem ferm dedicați și suntem în gardă”, a declarat Klement, adăugând că acest lucru se referă și la viitorul buget al UE de 2 trilioane de euro, care este în prezent în curs de negociere.

Pe baza constatărilor sale, agenția face recomandări statelor membre și agențiilor UE pentru recuperarea fondurilor legate de fraudă.

Anul trecut, Olaf a cerut statelor membre și instituțiilor UE să recupereze cele 597 de milioane de euro pierdute ca urmare a fraudei sau a altor abateri și să prevină cheltuirea a 18,1 milioane de euro. În ultimul deceniu, anchetele Olaf au dus la recuperarea a 6,8 miliarde de euro, conform raportului său.

„Manipularea licitațiilor publice, prețuri exagerate, clientelism și corupție”

Klement a refuzat să comenteze cazuri specifice legate de apărare, dar a spus că printre problemele din sector se numără „manipularea licitațiilor publice, prețuri exagerate, clientelism [și] corupție”. El a spus că este probabil ca cazurile să apară în țări „cu un sistem de control mai slab… acest lucru nu este o rușine pentru anumite țări sau segmente. Pur și simplu așa funcționează lucrurile de zeci de ani”.

„Oportunitatea de a fura bani îi atrage pe cei care vor să fure”, a adăugat Klement.

Klement, care este ceh și a ocupat anterior funcția de procuror-șef adjunct la Parchetul European (EPPO), a declarat că una dintre „prioritățile sale principale” este să caute o cooperare mai strânsă între Olaf și EPPO, să organizeze mai multe anchete comune și să facă schimb de informații.

În timp ce Olaf desfășoară investigații, autoritățile din statele membre sau EPPO au sarcina de a iniția proceduri judiciare pe baza constatărilor lui Olaf, o lacună legală care a dus la faptul că unele țări, precum Ungaria, nu au urmărit în mod corespunzător anchetele agenției. Ungaria a recuperat și a predat mai puțin de o cincime din fondurile semnalate de Olaf pentru potențiale fraude între 2015 și 2024, conform datelor agenției.

Însă alegerea lui Péter Magyar , care l-a detronat pe premierul Viktor Orbán în urmă cu o săptămână, ar putea anunța schimbări, deoarece Magyar a anunțat că Ungaria se va alătura EPPO. „Consider că este foarte pozitiv ca Ungaria să se alăture EPPO”, a declarat Klement, adăugând că acest lucru ar ajuta „cu siguranță” în lupta împotriva fraudei, de exemplu printr-un schimb mai bun de informații sau prin urmarea recomandărilor Olaf.

„Este un pas înainte foarte rațional și foarte bun.”