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Tragedie: 49 de oameni au murit de sete în deșert, după ce camionul lor s-a defectat. Doi supraviețuitori au mers zeci de kilometri pentru a cere ajutor

Patruzeci și nouă de persoane au murit de sete într-o zonă izolată din nordul Nigerului, după ce camionul cu care călătoreau s-a defectat în plin deșert. Doar două persoane au supraviețuit și au reușit să alerteze autoritățile după ce au mers pe jos zeci de kilometri.
Tragedie: 49 de oameni au murit de sete în deșert, după ce camionul lor s-a defectat. Doi supraviețuitori au mers zeci de kilometri pentru a cere ajutor
Gabriel Negreanu
05 iun. 2026, 01:06, Știri externe
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Tragedia s-a produs la peste 80 de kilometri vest de Assamaka, în zona de frontieră dintre Algeria, Niger și Mali, potrivit autorităților locale din Agadez. Pasagerii se întorceau din Mali pentru a celebra Eid al-Adha, când vehiculul în care se aflau a rămas imobilizat.

„Rămași fără apă și incapabili să repare vehiculul, în ciuda eforturilor șoferului, ajutoarelor sale și pasagerilor, călătorii s-au trezit blocați într-un mediu ostil, unde temperaturile extreme și lipsa proviziilor au făcut supraviețuirea extrem de dificilă”, a transmis guvernoratul Agadez.

Victimele au fost îngropate în gropi comune, au precizat autoritățile.

Doi oameni au supraviețuit calvarului. Aceștia au mers pe jos peste 50 de kilometri până când au ajuns la un iaz, iar apoi la Assamaka, unde au putut cere ajutor.

Un alt camion descoperit

La întoarcerea de la locul tragediei, o delegație a autorităților a descoperit un al doilea camion blocat în deșert, la peste 60 de kilometri de Assamaka. La bord se aflau peste 60 de persoane, rămase izolate timp de trei zile după ce vehiculul suferise o problemă la baterie.

Pasagerii plecaseră de la un sit minier aurifer din Mali, situat la peste 300 de kilometri de granița cu Nigerul. Autoritățile au oferit ajutor pentru repararea camionului, iar oamenii și-au putut continua drumul.

Zona deșertică din nordul Nigerului este un punct important de tranzit pentru migranții africani care încearcă să ajungă în Europa, dar și scena unor tragedii recurente. În 2025, cel puțin 35 de migranți au murit în deșertul nigerian, potrivit ONG-ului Alarm Phone Sahara.

Unul dintre cele mai grave episoade similare s-a produs în octombrie 2013, când 92 de migranți nigerieni, între care 52 de copii și 33 de femei, au murit de sete în nordul Nigerului, în apropierea frontierei cu Algeria, după ce au fost abandonați de traficanți din cauza unor defecțiuni ale vehiculelor.

 

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