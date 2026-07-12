Locul din Europa care pare desprins dintr-un film apocaliptic: centrale nucleare, bărci abandonate și nisip cât vezi cu ochii

Situat pe coasta comitatului Kent, Dungeness este singurul deșert din Regatul Unit și o destinație turistică aparte, potrivit Express.

Peisajul său izolat include o centrală electrică dezafectată, colibe și bărci de pescuit abandonate, întinse suprafețe de pietriș și un far vechi.

Aspectul său auster poate induce în eroare. Zona este și o rezervație naturală care a devenit populară printre observatorii de păsări și pasionații de horticultură. Dungeness găzduiește aproximativ 600 de specii de plante, adică o treime din toate speciile de plante întâlnite în Regatul Unit. De asemenea, aici pot fi observate insecte și păianjeni rari.

Datorită biodiversității sale, zona a fost desemnată Arie de Protecție Specială (SPA) și Arie Specială de Conservare (SAC). Totodată, este o rezervație administrată de RSPB și un loc apreciat de iubitorii de păsări, în special primăvara și toamna, când pot fi observate speciile migratoare.

Nu doar flora și fauna fac acest loc special. Potrivit Explore Kent, farmecul Dungeness se datorează în egală măsură istoriei sale umane și bogăției naturale.

Pe plajă se găsesc urme ale vechilor metode de pescuit, instalații militare din Al Doilea Război Mondial și din perioada războaielor napoleoniene, oglinzi acustice folosite pentru detectarea aeronavelor și stații de cercetare radio. Toate acestea sunt răspândite într-un peisaj neobișnuit, modelat constant de depunerile de pietriș aduse de maree.

Printre atracțiile istorice se numără și Farul Dungeness. Primul far construit aici datează din 1615, însă se spune că a fost înghițit treptat de depunerile de pietriș. Actualul far a fost ridicat în 1901.

Cu o înălțime de 43 de metri și un exterior alb-negru în dungi, acesta este unul dintre cele mai fotografiate obiective din zonă. În mod obișnuit nu poate fi vizitat în interior, însă ocazional sunt organizate tururi ghidate.

Un alt element care face Dungeness unic îl reprezintă cele două centrale nucleare. Dungeness A a fost inaugurată în 1965, însă a fost dezafectată între timp. Dungeness B nu mai furnizează energie electrică în rețeaua națională din 2018 și se află în prezent în proces de scoatere a combustibilului nuclear din instalații.