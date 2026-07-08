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Ruth Ellis, ultima femeie condamnată la moarte prin spânzurare în Marea Britanie, a fost grațiată de rege

Ruth Ellis, ultima femeie condamnată la moarte prin spânzurare în Regatul Unit, a primit o grațiere condiționată din partea regelui. Familia ei a cerut grațiere, susținând că dovezile privind abuzurile din partea iubitul ei nu au fost audiate la proces.
Ruth Ellis, ultima femeie condamnată la moarte prin spânzurare în Marea Britanie, a fost grațiată de rege
Ioana Târziu
08 iul. 2026, 15:22, Știri externe
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Regele Marii Britanii a acceptat sfatul guvernului de a-i acorda lui Ruth Ellis o grațiere condiționată, a declarat David Lammy parlamentarilor, potrivit The Independent.

Ruth Ellis a fost ultima femeie condamnată la moarte prin spânzurare în Marea Britanie.

Femeia a fost spânzurată în 1955

Execuția ei a avut loc pe 13 iulie 1955. Ea a fost condamnată la moarte pentru uciderea iubitului ei, David Blakely, relatează BBC.

Ellis l-a împușcat pe Blakely în fața unui pub din Londra, în urma unei relații tumultoase care a implicat infidelitate de ambele părți.

Anul trecut, nepoții ei au cerut o grațiere postum. Ei au spus că Ellis a fost abuzată fizic și emoțional de partenerul ei înainte de a-l ucide.

Grațierea, acordată condiționat

În urma sesiunii din Camera Comunelor, viceprimn-ministrul Marii Britanii a transmis că grațierea îi va fi acordată femeii, în mod condiționat.

Sentința ei a fost comutată de la execuție la închisoare pe viață, potrivit BBC.

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