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Prințul Harry va afla rezultatul privind cazul tabloidelor din Marea Britanie, privind presupusa colectare ilegală de informații

O instanță urmează să se pronunțe în cazul Prințului Harry împotriva editorului Daily Mail, pentru presupusa colectare ilegală de informații.
Prințul Harry va afla rezultatul privind cazul tabloidelor din Marea Britanie, privind presupusa colectare ilegală de informații
Ioana Târziu
07 iul. 2026, 11:59, Știri externe
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Un judecător de la Înalta Curte din Londra urmează să se pronunțe în cazul Prințului Harry împotriva editorului Daily Mail, potrivit AFP.

Procesul, desfășurat la începutul anului

Decizia va fi luată în urma unui proces de 11 săptămâni, desfășurat la începutul acestui an în acțiunea lui Harry împotriva Associated Newspapers.

Prințul a depus o mărturie emoționantă în timpul procedurii. Multe personalități importante, inclusiv starul pop Elton John și actrița Elizabeth Hurley l-au acuzat pe editorul tabloidului că le-a încălcat intimitatea, potrivit sursei.

Avocații lui Harry au declarat că reclamanții solicită daune „substanțiale”. Acestea se referă la articole datând din 1993 până în 2018.

Acesta este al treilea caz  intentat de Ducele de Sussex în lupta sa juridică cu tabloidele britanice. Cazul a tensionat și mai mult relațiile cu familia regală.

Prințul Harry a ajuns luni în Marea Britanie

Prințul a sosit luni în Marea Britanie pentru o vizită de cinci zile. Se așteaptă să aibă loc în mare parte fără soția și copiii săi, după ce familiei i s-a refuzat protecția poliției, arată sursa.

Chiar înainte de sosirea lui Harry, Palatul Buckingham a contrazis echipa ducelui. Palatul a transmis că acesta nu va sta la palat. Prințul a ratat termenul limită pentru acceptarea ofertei de cazare.

Purtătorul de cuvânt al lui Harry a declarat că este „dezamăgitor” faptul că oferta de a fi găzduit de tatăl său a fost „retrasă în ultimul moment”, într-un comunicat transmis AFP.

Prințul a declarat ulterior că dorește să se împace cu tatăl său. Totuși, confuzia legată de locul în care urma să stea Harry în Londra sugerează că relațiile rămân dificile, potrivit sursei citate.

Harry a dat mult timp vina pe mass-media pentru moartea mamei sale. Prințesa Diana a murit într-un accident de mașină la Paris în 1997 în timp ce încerca să scape de paparazzi.

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