Marea Britanie a interceptat două avioane rusești în timpul unei misiuni NATO în Marea Norvegiei

Ministerul britanic al Apărării a anunțat luni că două aeronave rusești de patrulare maritimă „Bear F” s-au apropiat în mod repetat de grupul naval britanic condus de portavion, în Marea Norvegiei, într-o manevră „nesigură și neprofesionistă”, la sfârșitul săptămânii trecute, relatează Politico.

Potrivit ministerului, avioanele rusești au lansat un număr mare de sonobuoy-uri, dispozitive care pot funcționa ca microfoane subacvatice pentru detectarea și urmărirea submarinelor, în imediata apropiere a portavionului HMS Prince of Wales.

Avioanele rusești au fost interceptate și escortate de avioane britanice F-35 de pe portavion pe 2 iulie. HMS Prince of Wales, unul dintre cele două portavioane ale Marii Britanii, este primul portavion european care desfășoară operațiuni NATO de apărare aeriană cu avioane F-35.

Misiunea are loc după ce Marea Britanie a preluat, pentru prima dată, comanda unității de forțe speciale a NATO. Ministerul Apărării a descris această unitate drept „vârful de lance” al echipelor de reacție rapidă ale alianței, capabile să fie desfășurate oriunde în lume în câteva zile.

Săptămâna trecută, presa a relatat că superiahtul de 100 de milioane de lire sterline al președintelui rus Vladimir Putin se deplasează de-a lungul coastelor Norvegiei pentru a reveni în Rusia.

Întrebat de Politico dacă portavionul HMS Prince of Wales urmărea nava, ministrul britanic al Apărării, Dan Jarvis, a refuzat să răspundă direct, dar a spus: „Știm unde se află”.

El a adăugat că deplasarea iahtului este „un alt indicator de luptă” și arată că Putin este „tot mai mult sub presiune”.