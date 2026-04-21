NATO a interceptat bombardiere militare rusești care au survolat Marea Baltică

Avioanele de vânătoare franceze „Rafale” au fost mobilizate de la o bază aeriană din Lituania, unde sunt staționate în cadrul unei misiuni NATO de patrulare aeriană care durează de zeci de ani, potrivit Associated Press.

Avioanele de vânătoare, echipate cu rachete aer-aer, proiectile ghidate concepute pentru distrugerea aeronavelor inamice, s-au alăturat avioanelor din România, Polonia, Suedia și Finlanda. Acestea au decolat pentru a inspecta zborul rusesc, potrivit detașamentului francez.

Misiunea rusă a inclus două avioane supersonice Tu-22M3, precum și aproximativ 10 avioane de vânătoare – atât SU-30, cât și SU-35 – care au escortat pe rând bombardierele strategice mai mari, potrivit sursei citate.

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat că zborul bombardierelor cu rază lungă de acțiune a fost programat și a avut loc în spațiul aerian deasupra apelor neutre ale Mării Baltice. Zborul a durat mai mult de patru ore, a declarat luni ministerul pe Telegram.

„În anumite etape ale traseului, bombardierele cu rază lungă de acțiune au fost însoțite de avioane de vânătoare ale unor state străine”, a declarat ministerul.

Avioanele militare rusești zboară regular, potrivit Ministerului rus al Apărării

„Echipajele aviației cu rază lungă de acțiune efectuează în mod regulat zboruri deasupra apelor neutre ale Arcticii, Atlanticului de Nord, Oceanului Pacific, precum și ale Mării Baltice și Mării Negre. Toate zborurile aeronavelor Forțelor Aerospatiale Ruse sunt efectuate în strictă conformitate cu normele internaționale privind utilizarea spațiului aerian”, se arată în comunicatul publicat de Ministerul Apărării din Rusia.

Ministerul nu a răspuns imediat marți la solicitarea Associated Press de a face un comentariu.

Potrivit sursei citate, Ministerul Apărării din Rusia raportează frecvent zboruri ale bombardierelor sale strategice deasupra Mării Baltice, inclusiv în ianuarie – când avioane ale NATO au zburat, de asemenea, pentru a le întâmpina. De asemenea, au fost raportate cel puțin patru zboruri anul trecut.

Nici Comandamentul Aerian Aliat al NATO nu a răspuns imediat, marți, la o solicitare pentru comentarii despre subiect trimisă de AP.

Aeronavele rusești nu furnizează date de zbor

Alianța militară mobilizează în mod obișnuit avioane de vânătoare pentru a intercepta avioanele de luptă rusești care se apropie sau zboară în apropierea spațiului aerian al NATO.

Potrivit NATO, aeronavele rusești nu își utilizează adesea transpondere, adică dispozitive care au rolul de a primi semnale radar și de a transmite automat datele de identificare ale aeronavei, altitudinea, poziția, dar și codurile de urgență.

Astfel aeronavele rusești nu mențin o comunicare alături de controlorii de trafic aerian și nu depun un plan de zbor. În general, avioanele NATO sunt ridicate pentru a le identifica.