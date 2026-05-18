Norvegia intră în cooperarea UE din regiunea Mării Baltice. Securitatea europeană devine prioritate

Norvegia s-a alăturat Strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice, alături de mai multe state europene, pentru a-și consolida cooperarea în domeniul securității.
Sursa: Facebook/NATO
Nițu Maria
18 mai 2026, 13:09, Știri externe
Norvegia a anunțat luni că se alătură Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice (EUSBSR), un parteneriat regional care vrea coordonarea statelor în fața provocărilor comune, în special în domeniul securității, scrie Reuters.

Deși nu este stat membru al Uniunii Europene, Norvegia va coopera în cadrul acestui mecanism alături de Suedia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania și Polonia.

Ministrul norvegian de externe, Espen Barth Eide, a declarat că aderarea țării sale la această inițiativă vine într-un moment în care regiunea Mării Baltice prioritizează tot mai mult securitatea europeană.

„Aderarea va consolida cooperarea Norvegiei cu UE într-o regiune care a devenit centrală pentru securitatea europeană și norvegiană”, a afirmat oficialul norvegian.

Regiunea Mării Baltice a devenit în ultimii ani o zonă extrem de sensibilă din punct de vedere strategic, mai ales după izbucnirea războiului din Ucraina în 2022.

Mai multe incidente privind cabluri electrice submarine, legături de telecomunicații și conducte de gaze au ridicat semne de întrebare privind securitatea infrastructurii din zonă.

În urma acestor evenimente, statele europene și-au intensificat cooperarea în domeniul supravegherii și apărării maritime.

Espen Barth Eide a precizat că aderarea Norvegiei la EUSBSR va oferi noi posibilități de colaborare în domenii foarte vaste.

„Aderarea la grup oferă noi oportunități de a participa la lucrări în domenii precum cooperarea maritimă, supravegherea și securitatea”, a adăugat ministrul norvegian.

Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice a fost creată în 2009.

Inițiativa urmărește dezvoltarea unei regiuni „mai verzi, mai competitive și mai reziliente”, dar și îmbunătățirea siguranței transportului maritim și a securității energetice.

Printre obiectivele principale ale strategiei se numără asigurarea unui transport naval sigur și curat, precum și dezvoltarea unor piețe energetice stabile pentru statele din regiune.

