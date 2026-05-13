Ministrul Afacerilor Externe al Norvegiei, despre prezența la București: „Suntem aici pentru a ne reînnoi angajamentele bazate pe democrație”

La ceremonia de semnare a memorandumurilor, miercuri, Ministrul Afacerilor Externe al Novegiei, Espen Barth Eide a declarat că granturile SEE și norvegiene sunt în valoare de aproximativ 600 de mii de euro, reprezentând cea mai mare sumă de până acum. Suma a crescut de șase ori, de la aderarea României.

„Putem dovedi niște rezultate clare în toată România, în urma colaborării noastre” a precizat Eide.

Dorințele Norvegiei, în contextul vecinătății comune cu Rusia

Norvegia își dorește să consolideze dimensiunea europeană asupra securității, cooperării și creșterii economice și, de asemenea, să mențină bunele relații NATO, în contextul unei vecinătăți complicate cu Rusia, după încheierea războiului în Ucraina, ministrul adăugând că „ne confruntăm cu același Est”.

„Aceste granturi, SEE și norvegiene, au subvenit la începutul anilor 2000, înaintea aderării României și ideea era să ne asumăm responsabilitatea asistării țărilor, care erau noi membri sau aveau o situație economică mai puțin dezvoltată, pentru a armoniza standardele la nivelul Uniunii Europene și SEE, adică la nivelul celor 30 de state”, a adăugat ministrul norvegian.

Granturile, cu accent pe energia verde

În cadrul granturilor, se va pune accent pe energia verde, tranziția verde, guvernanța, Norvegia fiind una dintre marii contribuitori la situația energetic-europeană, cercetare și dezvoltare, protecția minorităților.

„Suntem aici astăzi pentru a ne renui angajamentele bazate pe democrație. (…) Și știm foarte bine, noi, poate dumneavoastră și mai bine, că aceste principii sunt sub presiune acum. Democrația nu este de la sine înțeles câștigată odată pentru totdeauna”, a declarat Espen Barth Eide.

„Este în interesul nostru să apărăm aceste valori comune. Este în interesul nostru să aibă succes și Moldova, și Ucraina, pentru Norvegia și pentru noi toți”, a adăugat ministrul.

Democrația trebuie apărată

De asemenea, ministrul norvegian a prezicat că nu există democrație fără instituțiile necesare, invitând publicul să participe la procesul democratic, „fie că se află în sistemul politic, în o poziție, în societatea civilă. Trebuie să practice democrația”.

„Trebuie să apărăm permanent democrația, să dezvoltăm acest scut democratic și să ne apărăm în fața manipulărilor externe și să combatem polarizarea societăților noastre”, a mai menționat Eide.

Cu ajutorul granturilor, Ministrul de Externe al Norvegiei consideră că vor fi conectați oamenii, vor învăța unii de la alții și vor face schimb de experiențe, adăugând că „semnările de astăzi demonstrează faptul că intrăm într-o nouă perioadă de cooperare între Norvegia și România, precum și între celelalte țări SEE”.