Norvegia reia exploatarea a trei zăcăminte de gaze închise în secolul trecut pentru a crește livrările către Europa

Guvernul de centru-stânga al Norvegiei a anunțat marți că cele trei zăcăminte din Marea Nordului, Albuskjell, Vest Ekofisk și Tommeliten Gamma, vor relua producția în 2028, la patru decenii după ce au extras ultimele cantități de gaze, conform Financial Times.

Decizia, care a stârnit proteste puternice din partea ecologiștilor și a unor partide de stânga care susțin guvernul, are scopul de a acoperi cererea de gaze din Germania și Marea Britanie, doi dintre cei mai mari clienți ai Norvegiei.

„Producția norvegiană de petrol și gaze reprezintă o contribuție importantă la securitatea energetică a Europei. Dezvoltarea unor noi zăcăminte de gaze ajută Norvegia să mențină livrări ridicate pe termen lung. Acest aspect a căpătat o importanță sporită în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina și a conflictului din Orientul Mijlociu”, a declarat ministrul norvegian al Energiei, Terje Aasland.

Norvegia este cel mai mare producător de petrol și gaze din Europa Occidentală și a înlocuit Rusia ca principal furnizor de gaze pentru multe state europene. Oslo încearcă tot mai mult să se poziționeze drept furnizorul democratic preferat de petrol și gaze, pentru a obține concesii de la Bruxelles în alte domenii.