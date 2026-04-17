Rusia, Ucraina și SUA, menționate într-un proces de 580 de milioane de euro privind Nord Stream

Un proces la Înalta Curte din Londra a început joi, pentru a stabili dacă asigurătorii, conduși de Lloyd’s of London, trebuie să acopere costurile unuia dintre cele mai mari acte de sabotaj asupra infrastructurii din istoria modernă, informează Financial Times.

Asigurătorii susțin că exploziile din 2022 din Marea Baltică au fost legate de războiul dintre Rusia și Ucraina sau că au fost ordonate de un stat, ceea ce le-ar încadra în excluderile din polițe și ar însemna că nu sunt obligați să plătească.

Ipoteze privind autorii sabotajului

Simon Salzedo, reprezentând asigurătorii, a declarat în instanță că atacul, prin complexitatea, sofisticarea și implicațiile sale geopolitice, indică implicarea unui stat.

În schimb, avocații Nord Stream au susținut că exploziile ar fi putut fi executate de sabotori non-statali. Paul Stanley, reprezentând compania, a afirmat că experții în lucrări subacvatice ai ambelor părți sunt de acord că este probabil ca explozibilii să fi fost plasați manual, cu ajutorul magneților, de cel mult patru scafandri.

Niciun stat nu și-a asumat responsabilitatea pentru explozii. Doi suspecți ucraineni au fost arestați în Italia și Polonia, după ce anchetatorii au descoperit urme de explozibili pe un iaht despre care procurorii germani susțin că a fost folosit ca bază pentru amplasarea acestora.

Suspectul din Italia a fost extrădat în Germania, însă autoritățile poloneze au refuzat extrădarea celui de-al doilea bărbat.

De ce ar fi fost distruse conductele

Experții geopolitici ai ambelor părți sunt de acord că singurii autori plauzibili ar fi statul rus, statul ucrainean, grupuri non-statale din Ucraina sau SUA, fie acționând independent, fie în sprijinul Ucrainei.

Printre posibilele motive ale SUA s-ar număra faptul că aceste conducte „ofereau Rusiei un avantaj geopolitic”, a arătat Salzedo, în numele asigurătorilor, într-un document depus la dosar.

Alte teorii prezentate de experții implicați în proces includ ipoteza că Rusia ar fi putut distruge conductele pentru a priva Europa de gaze sau că Ucraina ar fi dorit să reducă veniturile Moscovei.

Rezolvarea misterului nu este necesară pentru ca una dintre părți să câștige procesul. Judecătoarea Dame Clare Moulder va analiza probele pentru a stabili dacă se aplică excluderile din polițe, fără a fi nevoie să identifice autorii.

„Oricare dintre cele patru scenarii posibile se încadrează clar în excluderea privind războiul”, a spus Salzedo.

În schimb, Stanley, în numele Nord Stream, a afirmat că conductele „nu făceau parte din aria conflictului dintre Rusia și Ucraina, nu reprezentau ținte militare, iar distrugerea lor nu a contribuit la obiectivele de război ale niciuneia dintre părți”.

Costurile estimate pentru repararea pagubelor sunt, de asemenea, contestate. Asigurătorii susțin că pretenția Nord Stream de 580 de milioane de euro, care include 72 de milioane de euro pentru gazele pierdute, este supraevaluată și că reparațiile ar putea fi realizate la un cost mai mic.