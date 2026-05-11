Bloc evacuat în Turnu Măgurele după ce un excavator a lovit o magistrală de gaz

Locatarii unui bloc au fost evacuați, iar traficul pe o stradă a fost oprit, luni după-amiaza, în Turnu Măgurele după ce un excavator a lovit o magistrală de gaz.
Foto: ISU Teleorman
Cosmin Pirv
11 mai 2026, 18:44, Social
Potrivit ISU Teleorman, pompierii au fost solicitați să intervină în apropierea unei școli din Turnu Măgurele, unde o magistrală de gaz a fost deteriorată de un buldoexcavator care efectua lucrări la un centru comercial.

La fața locului au intervenit două echipaje de stingere, două ambulanțe SAJ, un echipaj CBRN și două echipe ale Distrigaz.

Primele forțe de intervenție au dispus evacuarea a aproximativ 30 de persoane dintr-un bloc de locuințe aflat la circa 40 de metri de locul incidentului.

În școală nu se afla niciun elev.

De asemenea, traficul rutier a fost oprit în zonă, echipajele de poliție redirecționând traficul pe rute ocolitoare.

Circuitul pe magistrala de gaze a fost oprit, iar situația este atent monitorizata de echipajele de intervenție până ce măsurătorile vor indica că nu mai există niciun pericol.

