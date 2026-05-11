Politico: influencerii vor fi invitați la summiturile UE. Când începe proiectul

YouTuberii și TikTokerii ar urma să primească acces în cadrul unui program pilot al Consiliului.
Sorina Matei
11 mai 2026, 18:53, Politic
Data viitoare când dai un scrolling pe TikTok sau Instagram, s-ar putea să dai peste influenceri care vorbesc despre discuțiile politice ministeriale sau despre ce mănâncă liderii la cină în timpul Summit-urilor, relatează Politico.
Diplomații europeni care au participat la grupul de lucru privind informațiile de săptămâna trecută au fost șocați când oficialii Consiliului UE au sugerat țărilor să invite influenceri de pe rețelele sociale pentru a relata despre reuniunile miniștrilor și liderilor blocului comunitar.
Șase diplomați și oficiali au declarat pentru POLITICO că Consiliul a lansat un program pilot care ar prevedea invitarea unor persoane influente la summiturile liderilor UE de la Bruxelles, precum și la anumite reuniuni ministeriale.
Un oficial al Consiliului a confirmat că proiectul, care va începe în iulie, va permite instituției să „colaboreze cu creatori de conținut pentru a ajunge la noi audiențe pentru a informa despre activitățile Consiliului”. Aceasta vine în contextul în care personalități de extremă dreapta din UE, inclusiv francezul Jordan Bardella , au acumulat un număr mare de urmăritori pe rețelele de socializare.
Influencerilor li s-ar permite accesul în zonele sediului Consiliului de la Bruxelles, care sunt în prezent deschise doar jurnaliștilor acreditați la instituțiile UE – deși li s-ar interzice să adreseze întrebări miniștrilor și liderilor. 
„Creatorii de conținut vor fi însoțiți în permanență și nu vor fi tratați ca reprezentanți ai mass-media”, a continuat oficialul Consiliului. „Lucrăm cu maximum 10 creatori de conținut per eveniment, însoțiți de personalul Consiliului.”
„Se gândesc să ofere persoanelor influente un anumit tip de acces în clădire, în sala de presă și în zona de la intrare, dar, și acest lucru a fost subliniat, nu li se va permite să pună întrebări”, a declarat un diplomat care a participat la grupul de lucru de săptămâna trecută. Diplomaților și oficialilor li s-a acordat anonimatul, deoarece nu sunt autorizați să vorbească în mod oficial.
Oficialii au oferit puține detalii despre proiect, a spus diplomatul, presupunând că ideea era de a prezenta publicului european activitatea Consiliului. 
Reacția oficialilor guvernamentali ai UE la întâlnirea de săptămâna trecută a fost pozitivă, a adăugat diplomatul. „A fost foarte asemănătoare dinamicii clasice în care baby boomer-ul din sală crede că propune o idee foarte nouă și interesantă, iar ceilalți o distrug mai mult sau mai puțin cu întrebări.”
„Nu văd valoarea adăugată”, a spus un oficial UE. „Nu văd cum un utilizator TikTok ar putea înțelege despre ce este vorba în EUCO.” Poate că vor face un videoclip despre „deschiderea concluziilor EUCO”, au sugerat aceștia, referindu-se la formatul video popular .
Însă nu toată lumea a fost imediat descurajată de idee. Și va depinde de țările UE să decidă căror creatori li se permite accesul, potrivit unui diplomat dintr-o țară care susține planul. Consiliul nu este primul care propune colaborarea cu influenceri. 
Comisia Europeană le-a deschis ușa, președinta Ursula von der Leyen întâlnindu-se în repetate rânduri cu influenceri și invitându-i la discursul său despre starea Uniunii de anul trecut.
Executivul UE a trimis, de asemenea, kituri pentru influenceri în cadrul unei campanii recente. 
În Parlamentul European, influencerul cipriot Fidias Panayiotou a câștigat un loc în alegerile din 2024 și de atunci produce conținut despre munca sa. 
Cu toate acestea, trecerea la conținutul creat de influenceri a atras critici din partea reprezentanților presei tradiționale. „Click-urile, vizualizările și impresiile sunt excelente pe TikTok și Instagram. Dar adevărul fundamental rămâne: influencerii din conferințele de presă și din cadrul summiturilor nu vor trebui să dezvăluie cine îi plătește”, a declarat Asociația Internațională de Presă, care reprezintă reporterii care relatează despre instituțiile europene, într-un comunicat. „Prin contrast, jurnaliștii acreditați de UE nu sunt așteptați să accepte plăți în schimbul scrierii de articole frumoase. Se numește cumva etică jurnalistică.”

