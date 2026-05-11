Politico: influencerii vor fi invitați la summiturile UE. Când începe proiectul

Un oficial al Consiliului a confirmat că proiectul, care va începe în iulie, va permite instituției să „colaboreze cu creatori de conținut pentru a ajunge la noi audiențe pentru a informa despre activitățile Consiliului”. Aceasta vine în contextul în care personalități de extremă dreapta din UE, inclusiv francezul Jordan Bardella , au acumulat un număr mare de urmăritori pe rețelele de socializare.

Influencerilor li s-ar permite accesul în zonele sediului Consiliului de la Bruxelles, care sunt în prezent deschise doar jurnaliștilor acreditați la instituțiile UE – deși li s-ar interzice să adreseze întrebări miniștrilor și liderilor.

„Creatorii de conținut vor fi însoțiți în permanență și nu vor fi tratați ca reprezentanți ai mass-media”, a continuat oficialul Consiliului. „Lucrăm cu maximum 10 creatori de conținut per eveniment, însoțiți de personalul Consiliului.”

„Se gândesc să ofere persoanelor influente un anumit tip de acces în clădire, în sala de presă și în zona de la intrare, dar, și acest lucru a fost subliniat, nu li se va permite să pună întrebări”, a declarat un diplomat care a participat la grupul de lucru de săptămâna trecută. Diplomaților și oficialilor li s-a acordat anonimatul, deoarece nu sunt autorizați să vorbească în mod oficial.

Oficialii au oferit puține detalii despre proiect, a spus diplomatul, presupunând că ideea era de a prezenta publicului european activitatea Consiliului.