Prim-ministrul ales al Ungariei, Péter Magyar, este dornic să deblocheze peste 30 de miliarde de euro pe care Bruxelles-ul le-a înghețat din cauza preocupărilor legate de statul de drept, anunță Politico.

Comisia Europeană trimite oficiali la Budapesta pentru a începe negocierile cu prim-ministrul ales al Ungariei, Péter Magyar, privind deblocarea a miliarde de fonduri UE pentru Ungaria.

Delegația Comisiei se va întâlni vineri cu oficialii partidului Tisza, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho, pentru POLITICO.

Întâlnirea este programată să aibă loc la cinci zile după ce Péter Magyar a pus capăt mandatului de 16 ani al lui Viktor Orbán prin alegerile de duminică din Ungaria și cu câteva săptămâni înainte de preluarea mandatului de către noul său guvern. Orbán și miniștrii săi urmează să rămână la putere cu titlu interimar până cel puțin pe 5 mai.

Victoria covârșitoare i-a oferit lui Tisza o supermajoritate în parlament, cu care poate adopta reforme ample care vizează restabilirea independenței judiciare, a libertății academice și a pluralismului mass-media, inversând ani de regres democratic.

Ținta lui Magyar: deblocarea a 30 de miliarde de euro pentru Budapesta

Scopul final al prim-ministrului ales este de a debloca peste 30 de miliarde de euro din fondurile UE pe care Bruxelles-ul le-a înghețat din cauza preocupărilor legate de statul de drept. El este supus unei presiuni deosebite pentru a elibera aproximativ 10 miliarde de euro din fondurile de redresare pentru Covid-19, care expiră la sfârșitul lunii august a acestui an.

Întâlnirea de la Budapesta vine în urma unei convorbiri telefonice dintre președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și Magyar, care a avut loc marți, în cadrul căreia cei doi au discutat despre „prioritățile imediate”, a declarat șefa Comisiei pe X.

„Trebuie depusă o muncă rapidă pentru a restabili, realinia și reforma”, a scris ea. „Restaurați statul de drept. Realiniați-vă cu valorile noastre europene comune. Și reformați, pentru a debloca oportunitățile oferite de investițiile europene.”

După apel, Magyar a declarat că ambele părți „au convenit asupra deblocării fondurilor UE destinate poporului maghiar” și că „Comisia va colabora îndeaproape cu noi pentru a respecta termenul limită extrem de strâns și a obține rezultate”.

„Noul guvern va lua deciziile politice cheie privind modul de deblocare și investire a acestor fonduri, în conformitate cu mandatul clar dat de poporul maghiar duminica trecută”, a adăugat el.

Primul Consiliu European fără Viktor Orbán

În paralel, prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, nu va participa la reuniunea informală a Consiliului European din Cipru de săptămâna viitoare, a declarat un oficial UE pentru Politico.

Orbán a suferit o înfrângere zdrobitoare în alegerile generale de duminică, care au pus capăt mandatului său de premier timp de 16 ani. El urma să participe la reuniunea de două zile din 23-24 aprilie, în cadrul căreia liderii naționali urmează să discute despre criza din Orientul Mijlociu și despre următorul buget pe șapte ani al blocului comunitar.

Liderul naționalist-populist rămâne prim-ministrul interimar al Ungariei până când rivalul său, Péter Magyar, va prelua puterea în mai.