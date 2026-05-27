Comisia Europeană anunță noi măsuri pentru consolidarea acțiunii umanitare a UE

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al UE au adoptat o nouă comunicare comună privind ajutorul umanitar, prin care stabilesc modul în care Uniunea Europeană va continua să fie un donator „fiabil și principial”.

Potrivit unui comunicat, nevoile umanitare au ajuns la niveluri record. Aproximativ 239 de milioane de oameni din întreaga lume au nevoie de asistență.

Totuși, fondurile disponibile la nivel global pot acoperi mai puțin de jumătate dintre aceste nevoi, lăsând milioane de persoane fără sprijin esențial.

Comisia Europeană avertizează că numărul crizelor și durata acestora continuă să crească, în timp ce reducerile de finanțare și problemele de securitate fac tot mai dificilă furnizarea ajutorului umanitar.

Noua strategie europeană se bazează pe trei piloni principali: „protejare”, „performanță” și „parteneriat”.

UE vrea să protejeze accesul la ajutorul umanitar

În cadrul componentei de „protejare”, Uniunea Europeană anunță că va crește diplomația umanitară pentru ca ajutoarele să poată ajunge în siguranță la populațiile afectate.

Potrivit Comisiei, vor fi folosite toate instrumentele posibile inclusiv dialogurile politice și privind drepturile omului, acțiunile diplomatice internaționale, coordonarea în forumurile multilaterale și măsurile de mediere pentru pace și stabilizare.

UE anunță și măsuri suplimentare pentru protejarea lucrătorilor umanitari, de la prevenirea incidentelor de securitate până la sprijin pentru victime.

Totodată, Bruxelles-ul promite că va oferi un rol mai important actorilor locali și comunităților afectate, astfel încât răspunsul umanitar să fie „incluziv pentru toți, în special pentru cei mai vulnerabili”.

Accent pe eficiență și reformarea sistemului de ajutor

În ceea ce privește „performanța”, Comisia Europeană spune că va reforma lanțurile de aprovizionare umanitară pentru a crește eficiența, de la achiziții până la livrarea ajutoarelor.

Cei din Comisie vor să extindă și mecanismele de finanțare care oferă mai multă eficiență, inclusiv asistența în numerar, finanțarea multianuală, fondurile comune și sprijinul direct pentru actorii locali.

De asemenea, UE anunță că va continua să sprijine serviciile colective necesare furnizării ajutorului umanitar, inclusiv colectarea și distribuirea datelor privind nevoile populației.

UE caută parteneriate și soluții pe termen lung

Prin componenta de „parteneriat”, Uniunea Europeană își propune să susțină reziliența și pacea și să reducă dependența de ajutorul umanitar.

Comisia Europeană anunță că va colabora mai strâns cu instituțiile financiare internaționale, sectorul privat și organizațiile filantropice pentru a găsi metode noi de finanțare a zonelor fragile și a persoanelor aflate în nevoie.

Ursula von der Leyen: „Uniunea Europeană continuă să apere demnitatea celor aflați în nevoie”

Președinta Ursula von der Leyen a declarat, conform unui comunicat oficial, că Uniunea Europeană va continua să sprijine persoanele afectate de crize și pe cei care oferă ajutor umanitar.

„În calitate de principal donator umanitar la nivel mondial, Uniunea Europeană continuă să apere demnitatea celor aflați în nevoie, precum și a celor care își riscă viața pentru a-i ajuta. Prin acest pachet, ne asigurăm că ajutorul care salvează vieți este furnizat mai eficient, chiar și în cele mai dificile medii. În același timp, construim reziliență pentru a reduce dependența de ajutor”, a declarat Ursula von der Leyen.

Mai mult, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a spus că noua abordare dorește protejarea accesului umanitar și respectarea dreptului internațional.

„Într-un sistem umanitar global care se confruntă cu reduceri și deficite, UE și statele sale membre rămân cei mai mari și mai fiabili donatori din lume. Prin noua noastră abordare a diplomației umanitare, vom utiliza mai bine fiecare instrument de care dispunem pentru a proteja furnizarea de ajutor, a asigura accesul umanitar, a proteja civilii și a asigura respectarea dreptului internațional umanitar”, a declarat Kallas.

Ea a mai spus că această strategie „va contribui la asigurarea faptului că problemele umanitare se află în prim-planul acțiunii noastre externe”.

Crizele globale pun presiune pe sistemul umanitar

Comisia Europeană a anunțat că sistemul umanitar internațional este afectat în foarte mare măsură de conflictele armate și de crizele din Gaza, Ucraina și Sudan, dar și de reducerile majore de finanțare.

Potrivit datelor prezentate, numărul persoanelor strămutate forțat sau care solicită azil s-a dublat în ultimul deceniu și a ajuns la 117,3 milioane în 2025.

De asemenea, aproximativ 20% dintre copiii din lume trăiesc în zone de conflict sau fug din calea războaielor, în timp ce violența sexuală și cea bazată pe gen continuă să crească.

În prezent, Uniunea Europeană și statele membre asigură 35% din finanțarea umanitară globală în 2025. Numai Comisia Europeană a alocat aproape 2 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în acest an.