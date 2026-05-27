Papa Leon al XIV-lea, îngrijorat de atacurile masive asupra Ucrainei: „Oriunde cad rachete și drone, speranțele se prăbușesc”

Papa Leon al XIV-lea a anunțat miercuri că este îngrijorat în ceea ce privește intensificarea atacurilor lansate de Rusia asupra Ucrainei. Suveranul pontif a transmis un mesaj de solidaritate pentru civilii afectați de bombardamente.

Declarațiile sale au fost făcute la finalul Audienței Generale din Piața Sfântul Petru, potrivit Vatican News.

„Urmăresc cu îngrijorare războiul din Ucraina, care s-a intensificat brusc în ultimele zile. Doresc să-mi exprim apropierea de toți cei care suferă din cauza atacurilor recente, inclusiv cele împotriva civililor”, a declarat Papa Leon al XIV-lea.

Acesta a spus că războiul care este chiar și în prezent în desfășurare nu poate aduce soluții și că efectele sale sunt devastatoare pentru populație.

„Nu construiește securitate, ci multiplică suferința și ura. Oriunde cad rachete și drone, speranțele se prăbușesc; casele și lăcașurile de cult sunt distruse, iar vieți nevinovate sunt spulberate”, a spus acesta.

Mesajul Papei vine după unul dintre cele mai puternice atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei în ultimele luni.

În noaptea de 24 mai, armata rusească a lansat un atac masiv folosind drone și rachete trase din aer, de pe mare și de la sol. Potrivit informațiilor apărute anterior, au fost folosite aproximativ 690 de arme aeriene, iar principala țintă a fost capitala ucraineană Kiev.

De asemenea, Rusia ar fi lansat și o rachetă de tip Oreshnik către zona Bila Țerkva, de pe poligonul de testare Kapustin Yar. În urma atacurilor, aproape 100 de persoane au fost rănite, iar alte patru și-au pierdut viața.