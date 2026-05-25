Ucraina a reținut un tânăr acuzat că a dirijat atacul aerian recent masiv asupra Kievului

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat reținerea unui tânăr de 18 ani din Kiev, acuzat că a ajutat Rusia să coordoneze unul dintre cele mai mari atacuri aeriene lansate asupra capitalei ucrainene în noaptea de 24 mai.

„Suspectul a fost reținut a doua zi după bombardamentul sângeros al capitalei, în timp ce efectua recunoașteri suplimentare în apropierea unei clădiri a Ministerului Apărării și evalua consecințele atacurilor inamice”, a transmis SBU, conform Ukrinform.

Anchetatorii spun că tânărul voia să trimită informațiile obținute direct către contactele sale din Rusia pentru pregătirea unor noi atacuri asupra Kievului.

Conform anchetei, acesta ar fi fost recrutat de serviciile ruse după ce căuta „bani ușori” pe canale Telegram. După recrutare, el a început să monitorizeze zone de la periferia Kievului și să marcheze pe Google Maps traseele folosite pentru transportul tehnicii militare ucrainene.

„Aceasta a fost o misiune de testare, după care suspectul a fost instruit să înregistreze urmările atacului combinat asupra Kievului și să le «raporteze» rușilor”, au precizat reprezentanții SBU.

Serviciul ucrainean susține că a documentat momentul în care suspectul a mers în apropierea unei clădiri a Ministerului Apărării pentru a analiza pagubele.

La percheziții, autoritățile au confiscat un telefon mobil care conținea rapoarte pregătite pentru partea rusă, inclusiv descrieri detaliate ale efectelor atacurilor.

Tânărul este cercetat pentru înaltă trădare în condiții de lege marțială, în baza articolului 111 din Codul Penal al Ucrainei. El a fost plasat în arest preventiv și riscă închisoare pe viață, dar și confiscarea averii