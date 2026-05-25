Rusia amenință Kievul cu noi atacuri. Străinii și diplomații, îndemnați să plece din oraș

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a transmis luni faptul că Moscova va lansa mai multe lovituri asupra Kievului, a „centrelor sale de decizie”, dar și a posturilor de comandă ucrainene, relatează France24.

În aceste condiții, Rusia a îndemnat cetățenii străini și diplomații să părăsească de urgență Kievul.

„În circumstanțele actuale, Forțele Armate Ruse încep să lanseze atacuri sistematice împotriva instalațiilor militar-industriale ucrainene din Kiev. Atacurile vor viza atât centrele de decizie, cât și posturile de comandă… Avertizăm cetățenii străini, inclusiv personalul misiunilor diplomatice și al organizațiilor internaționale, să părăsească orașul cât mai curând posibil”, a declarat Ministerul de Externe al Rusiei într-un comunicat citat de France24.

Avertismentul vine după ce în weekend, Rusia a lansat atac amplu cu zeci de drone și rachete asupra Kievului. Potrivit celui mai recent bilanț al autorităților ucrainene, sunt 87 de răniți și doi morți.

În atacurile lansate a fost folosită, printre altele, și racheta Oreșnik, care poate atinge o viteză o viteză de 10 ori mai mare decât cea a sunetului.

Zeci de răniți în urma atacurilor

În urma atacului cu rachete balistice Oreșnik, Muzeul Național de la Cernobîl din cartierul Podil, Kiev, a fost avariat. Două rachete au survolat catedrala Sfânta Sofia, înainte ca una din ele să lovească clădirea muzeului.

Duminică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, într-o postare pe rețeaua X, că atacurile au vizat infrastructura civilă, inclusiv rețele de utilități, piețe, locuințe și instituții de învățământ.

Încă de sâmbătă seara, liderul ucrainean avertiza că Rusia pregătește un posibil atac cu racheta hipersonică Oreșnik asupra Ucrainei.