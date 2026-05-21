Avertismentul specialiștilor: Un pesticid comun este asociat cu leziuni cerebrale ascunse

Un studiu recent a identificat o legătură îngrijorătoare între expunerea prenatală la clorpirifos (CPF), un insecticid des utilizat, și modificări de durată ale structurii creierului, precum și o funcție motorie redusă la copii și adolescenți.
Alexandra-Valentina Dumitru
21 mai 2026, 21:58, Ştiinţă-Sănătate
Descoperirile oferă primele dovezi ale unor efecte pe scară largă și de lungă durată asupra proceselor moleculare, celulare și metabolice ale creierului. Acestea sunt rezultate din expunerea timpurie la această substanță chimică.

Cercetători au monitorizat 270 de copii și adolescenți care participau la cohorta de nașteri a Columbia Center for Children’s Environmental Health, potrivit ScienceDaily.

Toți subiecții s-au născut din mame afro-americane și latino-americane. Aceștia prezentau niveluri detectabile de CPF în sângele din cordonul ombilical.

Între vârstele de 6 și 14 ani, acești participanți au fost supuși unor evaluări comportamentale și imagistice ale creierului

Cum afectează expunerea dezvoltarea creierului

Rezultatele au arătat o relație clară, dependentă de doză.

Nivelurile mai ridicate de expunere prenatală la insecticide au fost asociate direct cu modificări mai semnificative ale structurii, funcției și sănătății metabolice a creierului.

Mai mult, cei cu niveluri mai ridicate de expunere au demonstrat performanțe mai slabe la testele care măsoară viteza motorie și programarea motorie.

Cercetătorii au concluzionat că expunerea prenatală la CPF pare să provoace tulburări persistente în dezvoltarea creierului.

Tulburările sunt proporționale cu cantitatea de expunere la care a fost supus copilul înainte de naștere.

Sursa expunerii și riscurile actuale

Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) a interzis utilizarea CPF în spații rezidențiale închise în 2001. Totuși, substanța chimică a rămas în uz în scopuri agricole pe diverse fructe, cereale și legume neecologice.

Persoanele care locuiesc în apropierea zonelor agricole pot fi încă expuse la toxină prin praf și aerul exterior.

Cercetătorii subliniază că impactul acestui singur pesticid a fost observat în zone extinse ale creierului.

