Neobișnuitele cauze ale focarului de Ebola: rituarile funerare și carnea de vânat

Virusul a fost descoperit pentru prima dată în RDC în 1976. Rămâne o amenințare constantă, potrivit CNN.

Țara din Africa Centrală a înregistrat 17 focare. Este mai mult decât orice alt stat. Un focar grav, între 2018 și 2020, a provocat moartea a 2.299 de persoane.

Ebola este un virus adesea fatal. Provoacă simptome severe, inclusiv febră mare și hemoragii interne și externe. Își are originea în fauna sălbatică.

Virusul se transmite la oameni prin contact strâns cu sângele sau fluidele animalelor forestiere infectate. Este vorba despre „liliecii fructivori, porcii spinoși și primatele neumane”, inclusiv maimuțele, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Odată ce virusul pătrunde într-o comunitate, se răspândește rapid între oameni. Transmiterea are loc prin contact direct cu fluidele corporale sau cu suprafețe contaminate.

Oamenii de știință cred că primul contact uman cu Ebola a avut loc prin vânarea, manipularea sau consumul de animale sălbatice infectate. Acestea sunt cunoscute colectiv sub denumirea de „carne de vânat”.

Astfel de alimente rămân populare în RDC. Sunt incluse mai ales liliecii, maimuțele, antilopele și alte animale sălbatice. Acesta este unul dintre motivele pentru care Ebola rămâne un pericol și astăzi.

Zvonuri și ritualuri

Actualul focar de Ebola afectează în principal provincia Ituri din est. Aceasta se află la marginea nord-estică a Bazinului Congo. Potrivit OMS, majoritatea cazurilor sunt concentrate în capitala provinciei, Bunia, și în orașele miniere Mongwalu și Rwampara.

Primul caz suspect a implicat un lucrător din domeniul sănătății. Simptomele au apărut pe 24 aprilie. Pacientul a decedat ulterior într-o unitate medicală din Bunia, a raportat OMS.

Până pe 5 mai, organizația a fost notificată cu privire la o „boală neidentificată”. Aceasta era asociată cu rate ridicate de mortalitate în provincie.

După o anchetă realizată de o „echipă de intervenție rapidă” pe 13 mai, epidemia a fost identificată ca virus Bundibugyo pe 15 mai.

„În Mongwalu, oamenii spun că circulă un sicriu (fantomă) care provoacă moartea instantanee doar prin simpla privire.” A spus un martor. El a explicat că astfel de zvonuri determină unele persoane să respingă ajutorul medical. În schimb, acestea aleg rugăciunea, magia sau practicile tradiționale.

Baraka Nakashenyi, locuitor din Mongwalu, a confirmat că aceste practici rămân comune, în ciuda riscurilor.

„Atingerea (cadavrului) pentru ultima oară” este considerată „rămas-bunul final” pentru rudele îndoliate, a explicat Nakashenyi.

Mulți alții sunt acum „speriați să consume carne de vânat afumată, indiferent de originea acesteia”, a spus Junior Kambale Bawili, locuitor din Bunia. El a declarat pentru CNN că în trecut existau numeroase restaurante specializate în carne de vânat.